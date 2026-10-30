Récord total: lleva nueve partidos consecutivos convirtiendo y fue citado por Tena para la Concacaf Nations League

Morales vive un momento sin precedentes.

Morales lleva 11 goles y es el goleador del Apertura. (Aurora Facebook)

Jugadas 17 jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, y a falta de cinco por disputar, este campeonato ya dejó una curiosidad sin igual que tiene que ver con una marca histórica. La misma tiene como protagonista al delantero Héctor Morales, de Aurora, quien hace seis meses se encontraba libre y sin club, y actualmente lleva 11 goles en los últimos nueve partidos en forma seguida…

Morales empezó su racha goleadora el pasado 13 de septiembre en la derrota de su equipo 3-2 contra Mixco. A partir de ese día, anotó en forma consecutiva en los posteriores ocho partidos, marcando por duplicado en uno ante Xelajú y San Pedro, llegando a 11 gritos en nueve juegos, cuando aún restan cinco partidos para ser el actual goleador del certamen.

Una auténtica barbaridad la marca que logró el delantero, que tiempo atrás brindó uan entrevista al medio Prensa Libre, en el que hizo referencia a su presente: “Desde que llegué a Aurora y me abrieron las puertas para regresar a la Liga Mayor, para mí ya era un sueño. Ahora veo el momento que estoy atravesando y solamente puedo estar agradecido. También soy consciente de que tengo una gran responsabilidad, porque no puedo relajarme y debo seguir aprovechando y disfrutando esta etapa”, contó.

En esa misma línea, reveló un curioso detalle respecto de la influencia de uno de sus hijos a la hora de convertir, quien predice si anotará o no y viene acertando: “Antes de cada partido le pregunto a mi hijo si papá va a meter gol. Si me dice que sí, le pregunto si será con la cabeza, con la pierna derecha o con la izquierda. Es increíble porque ha acertado en la mayoría de las ocasiones”.

Ante el descomunal presente, Luis Fernando Tena tiene claro que debe darle una oportunidad en el seleccionado. Si bien no ha habido información oficial al respecto, ya se rumorea que el técnico lo citaría para los juegos de ida y vuelta de Guatemala ante Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League del 13 y 17 de noviembre próximo.

Su caso hace acordar al de Willy Fajardo, quien tras realizar un espectacular torneo con Mictlán la primera parte del año, se ganó un lugar y la rompió en su participación en la Nations League marcando cuatro goles en la goleada 6-1 de Guatemala frente a El Salvador.

Gracias a su aporte, Aurora marcha 6° con 25 puntos y por ende en zona de clasificación. Si bien aún restan varios partidos, el equipo llegó a una buena cantidad de puntos pensando en lo que viene. En la próxima jornada, los ‘atigrados’ se la jugarán frente a un rival de peso, Antigua, al que recibirán ante su afición y a la espera de ver si Morales continúa con su racha.

“Agradezco a la afición por apoyar siempre al equipo. Puede estar tranquila porque mis compañeros y yo vamos a dejarlo todo en la cancha. Les pedimos que sigan llegando al estadio y creyendo en nosotros, porque su apoyo representa un impulso adicional. Este barco se va a enderezar y vamos a llevar a Aurora al lugar donde siempre debe estar, peleando por el torneo“.

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