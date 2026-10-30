Atlético Nacional y América de Cali: ¿a cuál le conviene más terminar liderando la primera fase?

El campeonato que se está jugando tiene una lucha abierta por la primera casilla, pero no siempre es lo que más conviene.

Diseño de James Rodríguez y Yeison Guzmán. – Vizzor Image.

Con el panorama actual de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, todo apunta a que la ventaja deportiva de los cuadrangulares se quedará en manos de Atlético Nacional y América de Cali. Ya están a la par en partidos disputados con 16 y la diferencia de un solo punto en la cima anima a una lucha válida por el rótulo de terminar como líder de la primera fase del campeonato. Además, igualan en diferencia positiva de gol con 19.

No obstante, la experiencia con los formatos semestrales en el fútbol colombiano demuestra que la irregularidad abunda. Muchas veces, obtener el primer lugar antes de los cuadrangulares no sirve para nada y el reinicio del puntaje para las instancias posteriores alienta las opciones de equipos que vienen remando desde atrás y que, a lo mejor, entraron su curva ascendente de rendimiento en los momentos más definitivos.

Diferencia de formatos

Antes de entrar a mirar cuál de este par de clubes ha aprovechado mejor la situación del liderato, es importante entender algunas cosas sobre el formato de la liga colombiana. Lo primero es que los campeonatos semestrales se instituyeron a partir de 2002, teniendo siempre la primera fase como la parte más larga del desarrollo, pero siendo la menos importante con premios menores para tanto esfuerzo.

La recompensa por ocupar la primera o segunda casilla ha variado. Anteriormente, un empate en puntos dentro de un grupo de cuadrangulares le daba la ventaja al equipo mejor posicionado de la instancia inicial, lo cual resultaba, en cierto modo, como ventaja deportiva para todos, menos el octavo clasificado. Lo que sucede actualmente es que los únicos que ganan una posición empatada de ese modo son el primero y el segundo, mientras que todos los demás sí enfrentan aspectos de rendimiento en la fase semifinal como diferencia de gol, anotaciones a favor y goles recibidos.

Otro aspecto fundamental para entender es que no todas las ediciones de la liga han definido a sus finalistas por un formato de cuadrangulares, aunque sí es lo más recurrente. Algunas veces, el poco tiempo para jugar un diseño tan extenso ha hecho que se tenga que optar por llaves con partidos de ida y vuelta a partir de cuartos de final. En esos casos, la única ganancia para el equipo líder es asegurarse terminar las series en condición de local.

Atlético Nacional, por mitades

Entendido todo lo anterior, ahora sí se puede observar qué ha pasado con estos cuadros en cada oportunidad que se coronaron campeones. Empezando con Atlético Nacional, se cuentan once títulos ligueros desde que se juegan certámenes semestrales. Básicamente, el Verdolaga se ha acostumbrado a ganar sin necesidad de ser la escuadra más dominante en el desarrollo.

Sus logros se cuentan casi por mitades, habiendo conseguido el trofeo en seis oportunidades cuando fue líder y otro cinco viniendo desde más atrás. Algo que merece observación es que ha pasado ya una década desde la más reciente oportunidad en la que fue primero de la fase inicial y fue campeón. Después del 2017-I, ha sido líder en algunas primeras fases y no ha conseguido seguir con el mismo ritmo para sumar la estrella a su palmarés.

2024-II: quinto.

quinto. 2022-I: tercero.

tercero. 2017-I: líder.

líder. 2015-II: líder.

líder. 2014-I: líder.

líder. 2013-II: líder.

líder. 2013-I: segundo.

segundo. 2011-I: tercero.

tercero. 2007-II: líder.

líder. 2007-I: tercero.

tercero. 2005-I: líder.

América de Cali siempre remó

El caso de los Diablos Rojos fue totalmente distinto. El cuadro vallecaucano fue campeón cuatro veces desde 2002 y la conclusión es certera: en ninguna de esas ocasiones fue líder de la primera fase. De hecho, sorprende que en dos de esos títulos su lugar de entrada a la siguiente instancia fue remando desde bien atrás, con un octavo lugar y una séptima posición que lo lo tuvieron como favorito en su momento.

El conjunto Escarlata fue el primero en ser campeón bajo la novedosa dinámica de aquel entonces con su título del 2002-I. Esa vez, ninguno de los dos clubes en cuestión llegó con el liderato, pero se enfrentaron en la final. El punto más coincidente de todos con respecto a lo que está sucediendo en la actualidad se presentó en el 2019-II, cuando Nacional fue líder y América llegó segundo, dejando el título en manos del elenco caleño tras la final frente a Junior.

2020: séptimo.

séptimo. 2019-II: segundo.

segundo. 2008-II: cuarto.

cuarto. 2002-I: octavo.

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