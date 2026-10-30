Día de Muertos: ¿El 2 de noviembre es feriado en México? Esto dice la LFT

El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre; conoce qué establece la Ley Federal del Trabajo y si la SEP suspenderá las clases en México

El 2 de noviembre es día Feriado en México | Reuters

El Día de Muertos se celebrará en México el domingo 1 y lunes 2 de noviembre de 2026, fechas en las que las familias recuerdan a sus seres queridos mediante ofrendas, visitas a los cementerios y distintas actividades. Sin embargo, ante la llegada de esta conmemoración, surge la duda sobre si los trabajadores tendrán derecho a descansar el lunes y si los estudiantes deberán asistir a clases.

Aunque ambas fechas forman parte de las celebraciones del Día de Muertos, su reconocimiento como días de descanso depende de las disposiciones laborales y escolares vigentes en México. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece las jornadas en las que los empleados tienen derecho a suspender actividades, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) determina los días sin clases para los alumnos de educación básica mediante su calendario escolar.

¿El 2 de noviembre, Día de Muertos, es feriado en México? Esto dice la LFT

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El lunes 2 de noviembre de 2026 no es un día de descanso obligatorio en México, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Aunque se conmemora el Día de Muertos, esta celebración no se encuentra incluida entre las fechas en las que los empleadores deben suspender actividades.

La legislación tampoco contempla el 1 de noviembre como día feriado. En 2026, esta fecha caerá en domingo, por lo que las personas que habitualmente descansan ese día podrán mantener su jornada de descanso, mientras que quienes trabajan los domingos deberán cumplir con sus actividades conforme a sus condiciones laborales.

Esto significa que las empresas podrán operar con normalidad el lunes 2 de noviembre, sin que exista una obligación legal de conceder el día libre a sus trabajadores. No obstante, algunas organizaciones pueden establecer descansos mediante contratos colectivos, acuerdos con sus empleados o prestaciones internas.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio que quedan en México en 2026?

Después de las celebraciones de noviembre, el calendario laboral contempla dos fechas de descanso obligatorio antes de que concluya el año:

Lunes 16 de noviembre: descanso por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado el 20 de noviembre.

Viernes 25 de diciembre: descanso obligatorio por Navidad.

Ambas fechas están contempladas en el artículo 74 de la LFT, por lo que las personas trabajadoras tienen derecho a descansar con goce de salario. Si un empleado debe prestar sus servicios durante cualquiera de estos días, el artículo 75 establece que deberá recibir un pago equivalente al triple de su salario diario: el sueldo correspondiente al descanso y una remuneración doble por el trabajo realizado.

¿Habrá clases en México el 2 de noviembre?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases el lunes 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que establece una suspensión de labores docentes por la conmemoración del Día de Muertos.

La medida aplica a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Además, los estudiantes tendrán un periodo de cuatro días consecutivos sin clases, debido a que el viernes 30 de octubre está programada una sesión del Consejo Técnico Escolar. A esta suspensión se suman el sábado 31 de octubre, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

De esta manera, las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre, conforme al calendario de la SEP. En el caso de los estudiantes de bachillerato y universidad, las suspensiones dependerán de los calendarios establecidos por cada institución, por lo que deberán consultar las disposiciones de sus respectivos planteles.