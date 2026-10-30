Luis Ángel Malagón reconoce la deuda del América en el Estadio Azteca: “Queremos dar una alegría a la gente”

El portero azulcrema habló sobre la falta de victorias en casa, su recuperación y las aspiraciones del equipo de conquistar otro título

Luis Ángel Malagón habla sobre la mala racha en el Azteca | Imago7

Luis Ángel Malagón reconoció que el América tiene una deuda pendiente con su afición por los resultados en el Estadio Azteca, donde acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. Previo al enfrentamiento contra Toluca, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, el guardameta aseguró que las Águilas buscarán romper esa racha y defender el liderato del campeonato: “Mañana va a ser, como dice el profe, una final más y creo que tenemos que estar todos en sintonía de que sabemos la calidad que hay del otro lado, el gran técnico que tienen”, expresó en conferencia de prensa.

El arquero americanista admitió que la falta de triunfos como local es una situación que el plantel busca revertir, especialmente ante un rival como los Diablos Rojos de Antonio Mohamed: “El equipo tiene la ilusión de dar una alegría a la gente en casa porque, como mencionas, ya es bastante tiempo que no logramos ganar de local”, señaló Malagón, quien también destacó que el grupo mantiene la tranquilidad a pesar de los resultados recientes y confía en recuperar el camino de la victoria.

Sobre la pelea por el liderato del Apertura 2026, Malagón aseguró que el América mantiene el objetivo de terminar en la primera posición, aunque reconoció que el verdadero desafío será la fase final del campeonato: “Realmente es importante el liderato y créeme que vamos en busca de ello, pero lo importante es la liguilla y ojalá podamos otra vez campeonar”, comentó. El guardameta también explicó que los cambios realizados en el equipo han requerido un proceso de adaptación, pero que la intención de conquistar otro campeonato se mantiene.

El portero también habló sobre la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema y destacó la intensidad con la que trabaja el entrenador uruguayo: “Ahora llegó un tipo nuevo, un tipo competidor, aguerrido, ustedes lo ven siempre cómo está y creo que eso al final del día es parte del americanismo que exige, que pide más”, declaró. Asimismo, reconoció el respaldo del cuerpo técnico durante su rehabilitación y aseguró que existe confianza dentro del vestidor para cumplir con los objetivos de la institución.

Malagón recuerda los meses más difíciles de su lesión y su regreso al América

Uno de los momentos más personales de la conferencia llegó cuando Luis Ángel Malagón recordó los siete meses que permaneció fuera de las canchas por lesión, un periodo que afectó su estado de ánimo y sus aspiraciones deportivas: “Fueron meses muy difíciles en todos los aspectos, temas de presión, de desánimo”, compartió. El guardameta también reveló las complicaciones que enfrentó durante su recuperación: “No sabía caminar, me costó mucho caminar, que fue lo más difícil de todo esto”, recordó, además de agradecer el trabajo de los médicos y de las personas que lo acompañaron.

La llegada de su hija fue uno de los factores que lo ayudaron a superar aquella etapa, especialmente por la incertidumbre que vivió respecto a su carrera: “Lo que más me ha motivado el día de hoy ha sido el hecho de tener a mi hija”, expresó. Malagón también compartió que modificó sus hábitos de alimentación y cuidado físico durante la rehabilitación, un proceso que le permitió regresar con una mentalidad distinta: “Me siento bien, me siento tranquilo, adaptándome a nuevo Luis Malagón, pero feliz con Dios por la oportunidad que me dio de volver a estar aquí”, afirmó.

En cuanto a la competencia por la titularidad en la portería, Malagón destacó la relación que mantiene con Rodolfo Cota y Fernando Tapia, así como el trabajo de los entrenadores de guardametas del América: “Siempre hubo esa química entre todos de que el que estuviera mejor iba a jugar”, explicó al recordar la competencia interna desde su llegada al club. Además, reiteró que el respeto entre compañeros es fundamental para mantener un ambiente de trabajo favorable, independientemente de quién reciba la oportunidad de jugar.

Finalmente, Malagón dejó claro que su regreso a las canchas también representa la oportunidad de recuperar sensaciones que extrañó durante su ausencia: “Yo extrañaba ya volver a estar aquí y volver a sentir esa presión, la crítica”, reconoció. El portero aseguró que las exigencias del América obligan al plantel a concentrarse en los resultados y a mantener la ambición de conquistar otro campeonato. “Es un América nuevo, como te decía, pero ese hambre no se ha perdido y vamos por lo mejor”, concluyó antes del enfrentamiento contra Toluca.