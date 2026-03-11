Jardine teme una lesión grave en el tendón de Aquiles de Malagón: “Ojalá no sea rotura total”

El técnico de América, André Jardine, habló sobre la victoria ante Philadelphia y la preocupante lesión de Ángel Malagón

La victoria del Club América por 0-1 ante el Philadelphia Union en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup dejó un sabor agridulce para el conjunto azulcrema. Más allá de la ventaja obtenida como visitante, la preocupación se instaló en el equipo tras la lesión de su guardameta titular, Luis Ángel Malagón.

El arquero encendió las alarmas al abandonar el encuentro durante el primer tiempo tras una acción en la que se resintió sin contacto directo. Horas más tarde, el técnico azulcrema, André Jardine, confirmó que el panorama médico no es alentador.

“Primero, lo de Mala. Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea rotura total, que sea parcial”, explicó el estratega brasileño en conferencia de prensa.

La incertidumbre gira en torno a la posibilidad de una rotura total del tendón, situación que podría marginar al arquero por un periodo prolongado. El cuerpo médico del club realizará estudios especializados en las próximas horas para determinar el grado exacto de la lesión.

Jardine no ocultó el golpe emocional que representa la baja del guardameta, uno de los líderes del vestidor y quien incluso portó el gafete de capitán al inicio del encuentro.

“El sentimiento fue de tristeza por Malagón. Lo queremos mucho, hoy entró como capitán para demostrar la importancia que tiene para nosotros. Increíble lo que pasa. Hay que confiar que hay una razón para esto”, señaló.

El entrenador reconoció que este nuevo contratiempo físico impacta anímicamente al grupo, que recientemente también ha sufrido lesiones sensibles. “No podemos mentir que nos toca mucho y hay que dejar pasar días para conseguir estar de alguna forma más fuertes mentalmente porque es un duro golpe para el grupo”.

Asimismo, descartó buscar responsables por lo sucedido y defendió el trabajo del área médica azulcrema. “No hay un culpable, una razón. Simplemente es una lesión casi inexplicable por el movimiento que hace. Así es el fútbol. Procuro no meterme en el tema médico porque no lo domino. Confiamos ciegamente en nuestro departamento médico y fisioterapeutas”.

Mientras se confirma el diagnóstico definitivo, América deberá preparar el partido de vuelta con la ventaja mínima obtenida en territorio estadounidense, ademas del partido del próximo fin de semana ante Mazatlán.

TE PUEDE INTERESAR: