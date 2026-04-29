Doble pago de pensión en mayo 2026: ¿Cuándo y quiénes son los pensionados que recibirán dos pagos?

Pensionados del IMSS, ISSSTE y Bienestar podrían ver reflejados dos pagos en sus cuentas durante los primeros días del mes

Doble pago a pensionados en mayo 2026: esta es la fecha del depósito | @A_MontielR

Durante mayo de 2026, un grupo de pensionados en México podría recibir un doble depósito en sus cuentas bancarias, situación que ha generado dudas entre los beneficiarios de distintos programas sociales y sistemas de retiro. Este escenario no corresponde a un apoyo extraordinario, sino a la coincidencia de pagos provenientes de distintas instituciones.

El doble ingreso aplicará únicamente para quienes estén inscritos en más de un esquema de pensión, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

De acuerdo con la información disponible, los depósitos se estarán realizando en fechas cercanas entre sí, lo que puede provocar que los recursos se reflejen casi al mismo tiempo en las cuentas de los beneficiarios.

Doble pago a pensionados en mayo 2026: esta es la fecha del depósito

El calendario de pagos indica que los pensionados del IMSS recibirán su depósito correspondiente el 4 de mayo de 2026. En el caso del ISSSTE, el pago se adelantó al 29 de abril, por lo que también podría coincidir con los movimientos bancarios del inicio de mayo.

Por su parte, la Pensión para el Bienestar iniciará su dispersión durante los primeros días de mayo, aunque las fechas exactas se darán a conocer a través de los canales oficiales del programa.

¿Quiénes recibirán doble pago de pensión en mayo 2026 y por qué?

El doble pago será únicamente para las personas que reciben ingresos de dos sistemas distintos, por ejemplo, quienes cuentan con una pensión del IMSS o ISSSTE y, al mismo tiempo, están inscritos en el programa de Pensión Bienestar.

Esta situación no implica un aumento en los montos habituales, sino que corresponde a la suma de depósitos de diferentes instituciones. Cada pago mantiene su monto y periodicidad establecidos.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios revisar sus estados de cuenta y consultar información en fuentes oficiales para conocer las fechas específicas de depósito y evitar confusiones sobre los montos recibidos.

Te puede interesar: