Registro para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: este es el calendario oficial, cuándo, cómo y requisitos

El proceso se realizará del 27 de abril al 3 de mayo en módulos del Bienestar en todo el país

Pensiones Bienestar 2026 tendrá incrementos. Foto Instagram: @bienestarmx

El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de registro para los programas sociales dirigidos a adultos mayores y mujeres en edad previa a la jubilación. Desde este lunes 27 de abril y hasta el domingo 3 de mayo, las personas interesadas en formar parte de la Pensión para Adultos Mayores y del programa Mujeres Bienestar deberán acudir a los módulos instalados en distintos puntos del país. El registro se organiza por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido, para facilitar la atención.

Ambos programas forman parte de las iniciativas sociales federales que entregan recursos de manera directa a través del Banco del Bienestar. La finalidad es garantizar un ingreso periódico a sectores de la población que cumplen con los criterios establecidos.

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, el beneficio está dirigido a personas de 65 años en adelante. Para 2026, el apoyo económico corresponde a 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está enfocada en mujeres de entre 60 y 64 años. Este programa otorga un monto de 3 mil 100 pesos cada dos meses, como parte de una estrategia que busca fortalecer la independencia económica de este sector.

Calendario oficial de registro a la Pensión para los Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

El proceso se desarrollará del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo, con un esquema basado en la letra inicial del primer apellido. El lunes 27 de abril corresponde a personas cuyos apellidos comienzan con A, B y C. El martes 28 de abril será para D, E, F, G y H. El miércoles 29 de abril se atenderá a quienes tengan apellidos con I, J, K, L y M.

Para el jueves 30 de abril, el turno será de N, Ñ, O, P, Q y R. El viernes 1 de mayo podrán acudir personas con apellidos que inicien con S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Finalmente, el sábado 2 y domingo 3 de mayo se abrirá la atención para todas las letras, sin restricción, con el fin de atender a quienes no pudieron asistir en su fecha asignada.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

Para completar el trámite, las personas interesadas deberán presentar documentación oficial vigente. Entre los requisitos se encuentra una identificación oficial, que puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o credencial del Inapam.

También se solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP) en versión reciente, así como un acta de nacimiento legible. Otro documento necesario es un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Además, es obligatorio proporcionar un número telefónico de contacto, ya sea celular o de casa. En caso de requerir apoyo, se permite registrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar la misma documentación.

Registro para Pensiones Bienestar: en dónde y cómo se hace el trámite

El registro se realizará de manera presencial en los módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Las ubicaciones pueden consultarse en la plataforma oficial habilitada para este propósito.

Para ubicar el módulo más cercano, las autoridades han puesto a disposición una herramienta digital que permite consultar direcciones específicas. El proceso consiste en acudir en la fecha correspondiente con la documentación requerida.

Durante la visita, el personal del módulo se encarga de revisar los documentos y completar el registro en el sistema. Una vez aprobado, el beneficiario recibirá su incorporación al programa y el acceso a los apoyos económicos mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

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