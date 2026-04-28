Pensión IMSS 2026: esta es la fecha, hora exacta en que cae el pago y quiénes recibirán aumento en mayo

El aumento en la pensión del IMSS aplica a Ley 73 con ajuste cercano al 13% en el monto mínimo garantizado

¿Cuándo depositan el pago de la pensión de mayo? | Reuters

El pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente a mayo de 2026 se realizará el lunes 4, fecha en la que además se reflejará el aumento para un grupo específico de jubilados. El depósito se realiza directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios.

El ajuste no es generalizado y depende del régimen bajo el cual se otorgó la pensión. En 2026, el incremento está ligado a la actualización del salario mínimo y del Índice Nacional de Precios al Consumidor, factores que impactan directamente en la pensión mínima garantizada.

Para los beneficiarios que cumplen con los requisitos, el aumento representa un ajuste aproximado del 13%, al pasar de cerca de 9,400 pesos mensuales a 10,636.54 pesos, monto que se entregará desde el primer depósito de mayo.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de mayo 2026?

El depósito de la pensión del IMSS correspondiente a mayo de 2026 se realizará el lunes 4 de mayo. Ese día, los pensionados podrán ver reflejado el pago en sus cuentas bancarias, sin necesidad de realizar trámites adicionales para recibirlo.

El horario exacto del depósito no es único, ya que depende de cada institución bancaria; sin embargo, en la mayoría de los casos, el recurso suele estar disponible desde las primeras horas del día, una vez que se procesa la dispersión por parte del IMSS.

Este pago ya incluirá el ajuste anual para quienes cumplen con los criterios establecidos, por lo que será el primer depósito del año con el monto actualizado en los casos aplicables.

Pensión IMSS: estos pensionados recibirán aumento en mayo 2026

El incremento en la pensión del IMSS aplica principalmente para quienes están pensionados bajo el régimen de la Ley 73. Este esquema corresponde a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que cumplen con condiciones específicas de edad y semanas cotizadas.

Para acceder al aumento, los pensionados deben tener al menos 60 años (por cesantía) o 65 años (por vejez), además de contar con un mínimo de 500 semanas de cotización. Este grupo tiene derecho a la pensión mínima garantizada, la cual es la que se actualiza con base en factores económicos.

En contraste, los pensionados bajo la Ley 97 no reciben este incremento en las mismas condiciones, ya que su monto depende del saldo acumulado en su cuenta individual administrada por las Afore.

Además del ajuste anual, algunos beneficiarios pueden recibir un monto mayor si cuentan con asignaciones familiares o si existe una revisión en el cálculo original de su pensión, lo que puede incrementar el ingreso mensual por encima del mínimo establecido.

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