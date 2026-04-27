Pensiones Bienestar mayo 2026: calendario completo de pagos y cuánto depositan

Los pagos iniciarán en mayo con depósitos escalonados por apellido; conoce montos, fechas tentativas y cómo consultar tu saldo

¿Cuándo toca la Pensión Bienestar? | Reuters

Los pagos del programa Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026 están previstos para iniciar en los primeros días de mayo, aunque hasta el 24 de abril la Secretaría del Bienestar no ha publicado un calendario oficial. Con base en periodos anteriores, la dispersión comenzaría a partir del lunes 4 de mayo y se realizaría de forma escalonada.

El esquema de entrega mantiene la lógica aplicada en ciclos previos: depósitos organizados por orden alfabético según la primera letra del apellido paterno. Este método busca evitar saturaciones en sucursales del Banco del Bienestar y distribuir de manera ordenada los recursos entre millones de beneficiarios en todo el país.

Los apoyos incluyen la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar (60 a 64 años), Personas con Discapacidad y el programa para Madres Trabajadoras. Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir el mismo día a retirar el dinero.

Pensiones Bienestar: calendario de pagos de mayo 2026

A falta de confirmación oficial, el calendario tentativo seguiría el orden alfabético tradicional utilizado por la Secretaría del Bienestar. La dispersión iniciaría con las personas cuyo apellido comienza con la letra A y avanzaría progresivamente durante aproximadamente dos semanas. El esquema esperado es el siguiente:

Día 1: A

Día 2: C

Día 3: D, E, F

Día 4: G

Día 5: H, I, J, K

Día 6: L

Día 7: M

Día 8: N, Ñ, O

Día 9: P, Q

Día 10: R

Día 11: S

Día 12: T, U, V

Día 13: W, X, Y, Z

¿Cuánto dinero depositan en Pensiones Bienestar?

Los montos bimestrales establecidos para mayo-junio de 2026 se mantienen sin cambios respecto a periodos recientes. Cada programa cuenta con una cantidad específica definida por la política social vigente. Los pagos son los siguientes:

Adultos mayores: 6,400 pesos

Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Personas con discapacidad: 3,300 pesos

Madres trabajadoras: 1,650 pesos

En algunos casos, beneficiarios podrían recibir más de un depósito durante el mismo periodo. Esto ocurre cuando la persona también cuenta con una pensión por jubilación del IMSS o ISSSTE, lo que no representa un aumento del programa Bienestar, sino la coincidencia de apoyos distintos en fechas cercanas.

Pensiones Bienestar, mayo 2026: así puede checar tu saldo

Las autoridades federales mantienen disponibles varios canales para que los beneficiarios verifiquen si ya recibieron su depósito sin necesidad de acudir directamente a una sucursal bancaria. Las opciones para consultar el saldo son:

Aplicación del Banco del Bienestar: ingreso con tarjeta y NIP

Cajeros automáticos: consulta directa con tarjeta

El Gobierno de México ha reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria. Se espera que en los próximos días se publique el calendario oficial con fechas exactas para cada grupo de beneficiarios.

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