Hoy No Circula este 28 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

E importante atender las medidas establecidas para este inicio de semana. Recordemos que, el sacar el vehículo del corralón también implica un gasto extra, además de la multa a pagar

Importante seguir las restricciones vehiculares | Reuters

La calidad del aire en el Valle de México mantiene en alerta a las autoridades y a los automovilistas de cara al martes 28 de abril de 2026. Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara la Fase 1 de contingencia ambiental durante el fin de semana, persiste la posibilidad de que se aplique el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

El monitoreo de contaminantes, principalmente ozono, ha registrado niveles elevados en distintas estaciones, lo que ha llevado a mantener vigilancia constante sobre las condiciones atmosféricas. Ante este panorama, los conductores deberán estar atentos a los avisos oficiales para conocer si habrá restricciones adicionales en la circulación vehicular.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 28 de abril de 2026 y cuáles sí?

En caso de que se mantenga la contingencia ambiental y se active el Doble Hoy No Circula, las restricciones se amplían para reducir la emisión de contaminantes. No podrán circular todos los vehículos con holograma 2, así como los autos con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7 y 9.

También quedarán fuera de circulación los vehículos con holograma 1, 0 y 00 con engomado rosa y placas terminación 7 y 8, además de los autos foráneos y aquellos con permisos provisionales. Estas medidas buscan disminuir el flujo vehicular en las zonas más afectadas por la contaminación.

Si las condiciones mejoran y no se activa la contingencia, el programa operará de forma habitual. En ese caso, este martes no circularán los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, dentro del horario establecido.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se implementa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos por las autoridades ambientales. Esta medida forma parte de las acciones para proteger la salud de la población y reducir la concentración de contaminantes en el aire.

La activación depende del monitoreo constante de la calidad del aire, por lo que puede modificarse en cualquier momento. Factores como la radiación solar, las altas temperaturas y la acumulación de ozono influyen directamente en la decisión de la CAMe para aplicar estas restricciones.

Horario del Hoy No Circula martes 28 de abril en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplica en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México. Durante este periodo, los vehículos que no cumplan con las disposiciones deben permanecer fuera de circulación para evitar sanciones.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No cumplir con el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas. La multa oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a montos entre 2,000 y 3,000 pesos mexicanos.

Además de la multa, las autoridades pueden retirar el vehículo y trasladarlo al corralón, lo que implica gastos adicionales para el conductor. Por ello, se recomienda revisar las restricciones antes de salir y seguir las indicaciones oficiales para evitar sanciones.

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