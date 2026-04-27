¿Aceptará? Falcao García tiene oferta para comentar el Mundial

Sería una versión que no se le ha visto a Falcao al día de hoy y que dependerá de la decisión que tome el delantero.

Falcao García celebrando un gol con la Selección Colombia | Vizzor Image

Una convocatoria de Falcao García al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá parece algo fuera de la realidad, a pesar de lo que significa el ‘Tigre’ para la Selección Colombia. El nivel del delantero al día de hoy no es el mejor y el torneo está prácticamente a la vuelta de la esquina, lo que hace poco probable que Néstor Lorenzo lo incluya en el listado.

Hace ya varias semanas se dijo que supuestamente el entrenador de la ‘Tricolor’ le había prometido al atacante un cupo en el listado, pero eso resultó ser falso. Inclusive el propio técnico declaró que no hace ese tipo de pactos con ningún jugador y que en la actualidad hay futbolistas de mejor desempeño en esa posición.

Otra versión que se maneja para que Falcao no se pierda el Mundial es que haga parte de la delegación de Colombia, aunque es otra cosa que no es oficial. Ahora bien, parece que a Radamel se le presenta una oportunidad para seguir de cerca la competencia y de paso lo que haga el elenco nacional.

¿Falcao en un rol de comentarista?

Al parecer el ‘Tigre’ tiene una oferta para comentar el Mundial, reveló hace poco el periodista Mariano Olsen. Dicha oferta sería de una cadena internacional, aunque no se sabe el nombre. Tampoco hay certeza de si el futbolista tenga entre sus planes asumir esa responsabilidad.

RADAMEL FALCAO GARCÍA recibió oferta de cadena Internacional de televisión para ser comentarista en el próximo mundial.@MillosFCoficial pic.twitter.com/Ex75verLNU — Mariano Olsen (@olsendeportes) April 27, 2026

Vale la pena mencionar que la cita orbital dará comienzo unos días después de que acabe la Liga BetPlay Dimayor de este primer semestre. La Copa Sudamericana cierra su fase de grupos el 26 de mayo, es decir, los tiempos le darían para asumir el reto.

Hay que esperar también si Millonarios logra clasificar a los playoffs del torneo apertura, pues tiene posibilidades de hacerlo, aunque el equipo ‘Azul’ no depende de sí mismo. En dado caso de avanzar el ‘Tigre’ deberá afrontar esa fase con ‘Millos’, lo que acortaría su preparación si es que decide aceptar comentar el Mundial con la cadena que le hizo el ofrecimiento.

Le puede interesar