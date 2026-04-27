Día del Niño 2026: ¿Se suspenderán las clases este jueves 30 de abril? Este es el calendario de la SEP

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública señala que el Día del Niño y la Niña será laborable, sin embargo hay algunas excepciones

La SEP anuncia más días de vacaciones | Reuters

Millones de padres de familia se mantienen con la duda sobre si habrá clases este próximo 30 de abril con motivo del Día del Niño y la Niña, una de las celebraciones más esperadas por la infancia en México. La fecha no solo representa un día de convivencia y actividades escolares especiales, sino que también tiene un trasfondo histórico importante, ya que surgió tras la Primera Guerra Mundial como parte de los esfuerzos internacionales por proteger a la niñez vulnerable.

En el caso de México, la conmemoración fue oficializada el 30 de abril de 1924 durante el gobierno de Álvaro Obregón, con el impulso del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos. Con el paso del tiempo, esta fecha ha dejado de lado su origen estrictamente institucional para transformarse en una jornada de carácter más lúdico, marcada por celebraciones escolares, actividades recreativas y un ambiente festivo en las aulas de todo el país.

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De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, el 30 de abril está considerado como un día laborable dentro del ciclo escolar, por lo que no se contempla como un asueto obligatorio a nivel nacional. Sin embargo, en la práctica, en una gran cantidad de planteles del país las actividades académicas suelen adaptarse para dar paso a jornadas especiales con motivo del Día de la Niñez, especialmente en educación preescolar y primaria, sin que esto implique necesariamente la suspensión formal de clases.

En ese contexto, muchos docentes organizan convivios, dinámicas recreativas y actividades de integración que buscan fortalecer la convivencia entre alumnos y generar un ambiente más lúdico dentro del aula. No obstante, existe una excepción relevante: en el estado de Aguascalientes, el Instituto de Educación de Aguascalientes ha determinado que el 30 de abril sea considerado día no laborable, lo que implica la suspensión de actividades escolares para facilitar la celebración de esta fecha en la entidad.

SEP: ¿Cuándo son los megapuentes en mayo 2026?

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública reserva algunos respiros en mayo, mes que concentra varios días sin actividades en las aulas. El primero aparece el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, lo que abre la puerta a un fin de semana largo para estudiantes de educación básica. Apenas unos días después, el martes 5 de mayo también marca suspensión de clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, generando una semana intermitente que rompe la rutina escolar habitual.

El calendario mantiene el ritmo de pausas a lo largo del mes, con nuevas suspensiones el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro y el viernes 29 debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar. Aunque no todos estos descansos conforman megapuentes en estricto sentido, sí representan oportunidades constantes para que alumnos y familias organicen actividades fuera del aula. Así, mayo se perfila como el siguiente periodo clave de descanso dentro del ciclo escolar, ofreciendo múltiples cortes en la dinámica académica tras un abril sin interrupciones.

Viernes 1 de mayo | Día del Trabajo

Martes 5 de mayo | Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo | Día del Maestro

Viernes 29 de mayo 2026 | Consejo Técnico Escolar

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