Título colombiano: Nicolás Barrientos, campeón del Challenger de Roma

El tenista colombiano Nicolás Barrientos se coronó campeón, en la modalidad de dobles, del Challenger de Roma.

Nicolás Barrientos, campeón en Roma | Federación Colombiana de Tenis

Colombia sigue siendo noticia mundial gracias al deporte. En esta oportunidad la disciplina protagonista fue el tenis de la mano del colombiano Nicolás Barrientos. En este último fin de semana de abril, el ‘cafetero’ se coronó campeón en la modalidad de dobles del Challenger de Roma.

Junto al uruguayo Ariel Behar, el vallecaucano ganó su segundo título de la presente temporada. El duelo por la copa enfrento a Barrientos y Behar ante el checo Andrew Paulson y el eslovaco Milos Karol. Con parciales de 7–6 (4), 4–6 y 10–7, donde registraron un ace y casi el 80 % de los puntos ganados en el primer servicio.

Con esta nueva victoria colombiana, Nicolás Barrientos carga en su espalda un palmarés de 35 títulos, 23 en el circuito del ATP Challenger Tour. El primer gritó de campeón de este año fue, también en la modalidad de dobles, en el Challenger de Bengaluru disputado en India.

El camino de Nicolás Barrientos al título

La dupla conformada por Nicolás Barrientos y Ariel Behar inició su camino en el Challenger de Roma desde los octavos de final. En esta instancia se enfrentaron al neozelandés James Watt y al neerlandés Mats Hermans. El resultado terminó en un 7-5 y 6-4 a favor del colombiano y uruguayo.

Luego, el alemán Tim Ruehl y el serbio Stefan Latinovic, fueron el siguiente reto. Un encuentro que se mostró muy parejo y al final le dio el pase a las semifinales a Barrientos y Behar por unos parciales de 6-3, (5) 6-7 y 10-7. Uno de los partidos con mayor dificultad del torneo.

Por último, en las semifinales, Nicolás Barrientos y Ariel Behar lograron su tiquete a la gran final superando al indio Siddhant Banthia y al búlgaro Alexander Donski por dos parciales de 6-4. Será nada más cuestión de tiempo para que la celebración termine y la dupla campeona vuelva al ruedo en un siguiente campeonato.

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