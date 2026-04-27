Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores

Alfredo Arias cuenta con sus mejores hombres para dar un batacazo en Perú. El uruguayo sabe que necesitan la victoria.

Posibles formaciones Sporting Cristal Vs Junior / Claro Sports.

En Claro Sports seguimos palpitando la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Junior jugará este martes ante Sporting Cristal en Perú, duro reto para el elenco barranquillero, en medio de la necesidad de puntos, ya que en las 2 presentaciones anteriores únicamente suma un punto y es último de su grupo.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Juan González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxioren Castro; Irven Ávila y Luis Iberico.

Posibles alineaciones de Junior por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhomier Guerero, Yeison Suárez; Juan Ríos, Jesús Rivas, Yimmi Chará; Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

¿Cómo y dónde ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026?

El compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria en Perú, se llevará a cabo este martes 28 de abril a las 09:00 de la noche (hora colombiana) se podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos de Sporting Cristal

25.04.2026 | Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal.

22.04.2026 | Atlético Grau 4-1 Sporting Cristal.

19.04.2026 | Sporting Cristal 3-2 UTC Cajamarca.

16.04.2026 | Palmeiras 2-1 Sporting Cristal.

08.04.2026 | Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño.

Últimos partidos de Junior

24.04.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Junior.

19.04.2026 | Junior 2-0 Llaneros.

14.04.2026 | Cerro Porteño 1-0 Junior.

11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior.

08.04.2026 | Junior 1-1 Palmeiras.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Maximiliano Ramírez – Argentina.

Asistente 1: Gabriel Chade – Argentina.

Asistente 2: Cristian Navarro – Argentina.

4to árbitro: Carlos Gariano – Argentina.

VAR: Silvio Trucco – Argentina.

AVAR: Nicolás Lamolina – Argentina.

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