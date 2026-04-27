Karely Ruiz vs Kim Shantal: ¿Quién ganó el Supernova Génesis 2026 y cuánto les pagaron?

Karely Ruiz se llevó la victoria sobre Kim Shantal, pese a llegar como reemplazo, en una de las sorpresas de la función de Supernova Génesis 2026

Karely Ruiz vs Kim Shantal, la pelea que se robó la noche | X:@supernovaboxing

La velada de Supernova Génesis 2026 confirmó que el boxeo entre influencers y estrellas del entretenimiento se ha consolidado como una nueva norma dentro del espectáculo digital. Un claro ejemplo fue el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Kim Shantal, que se robó la atención este domingo 26 de abril tanto en redes sociales como en la conversación pública, incluso a pesar de que la pelea se anunció de último momento debido a los problemas físicos que presentó Lupita Villalobos y que le impidió integrarse a la cartelera.

El evento, celebrado en la Arena Ciudad de México y transmitido por Netflix, reunió a una amplia variedad de estrellas de internet y televisión, lo que terminó de consolidar su atractivo entre el público. La combinación de figuras mediáticas y la creciente popularidad de este formato de veladas de boxeo terminó por captar la atención de una audiencia que siguió con interés otra noche más de espectáculo deportivo y entretenimiento digital.

Karely Ruiz vs Kim Shantal: ¿Quién ganó la pelea Supernova Génesis 2026?

Karely Ruiz derrotó a Kim Shantal por decisión dividida en la Arena Ciudad de México. La pelea tuvo tres rounds intensos, con un desarrollo físico exigente en el que ambas competidoras buscaron imponer condiciones, aunque Karely logró ventaja en momentos clave y aseguró el triunfo en las tarjetas.

El enfrentamiento surgió tras cambios de última hora en la cartelera. Kim Shantal tenía programada una pelea contra Lupita Villalobos, pero una baja por motivos de salud modificó los planes y abrió el cruce con Karely. Además, Kim llegó con desgaste previo después de sustituir a otra participante en la misma noche, lo que afectó su rendimiento. Al final, los jueces otorgaron la victoria a Karely Ruiz, quien recibió el cinturón tras la decisión oficial.

¿Cuánto ganaron Karely Ruiz y Kim Shantal por pelear en el Supernova Génesis 2026?

Pese a que no existe información oficial sobre las cifras exactas que recibieron ambas estrellas de internet por subir al ring, diversos medios de comunicación reportan que el pago habría oscilado entre 5 y 10 mil dólares. Esta cifra colocaría la participación de las influencers dentro de un rango económico que refleja el crecimiento de este tipo de espectáculos dentro del entretenimiento digital y deportivo.

El monto estimado equivale aproximadamente a entre 89 mil y 179 mil pesos mexicanos. Además, los patrocinios habrían elevado las ganancias de cada uno de los participantes. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, estos cálculos han circulado en distintos espacios informativos.

Supernova Génesis 2026: resultados de todas las peleas

Alana Flores vs Flor Vigna | Ganó Flor Vigna por decisión unánime: Flor controló el ritmo durante los cuatro asaltos, conectó los golpes más limpios en los momentos clave y aseguró la victoria en las tarjetas con claridad.

| Ganó Flor Vigna por decisión unánime: Flor controló el ritmo durante los cuatro asaltos, conectó los golpes más limpios en los momentos clave y aseguró la victoria en las tarjetas con claridad. Mario Bautista vs Aarón Mercury | Ganó Aarón Mercury por nocaut técnico: Mercury marcó diferencia con su potencia, derribó en dos ocasiones a Bautista y el réferi detuvo la pelea tras el castigo acumulado.

| Ganó Aarón Mercury por nocaut técnico: Mercury marcó diferencia con su potencia, derribó en dos ocasiones a Bautista y el réferi detuvo la pelea tras el castigo acumulado. Karely Ruiz vs Kim Shantal | Ganó Karely Ruiz por decisión dividida: el combate resultó muy parejo, con intercambios constantes y desgaste físico en ambas, pero Karely cerró mejor los asaltos y se llevó dos tarjetas.

| Ganó Karely Ruiz por decisión dividida: el combate resultó muy parejo, con intercambios constantes y desgaste físico en ambas, pero Karely cerró mejor los asaltos y se llevó dos tarjetas. Abraham ‘ElAbrahaham’ Flores vs José ‘Nando’ Broianigo | Ganó ElAbrahaham por nocaut técnico: ElAbrahaham impuso condiciones desde el inicio, castigó con mayor fuerza y el réferi detuvo la pelea en el segundo asalto.

| Ganó ElAbrahaham por nocaut técnico: ElAbrahaham impuso condiciones desde el inicio, castigó con mayor fuerza y el réferi detuvo la pelea en el segundo asalto. Víctor ‘Lonche de Huevito’ vs Guillermo ‘Willito’ Peña | Ganó Willito por nocaut técnico: Willito encontró espacios en la corta distancia, aumentó la presión y forzó la detención del combate ante la falta de respuesta de Lonche.

| Ganó Willito por nocaut técnico: Willito encontró espacios en la corta distancia, aumentó la presión y forzó la detención del combate ante la falta de respuesta de Lonche. Milica vs Kim Shantal | Ganó Milica por decisión unánime: Milica mostró mayor orden y precisión, controló el ritmo del combate y convenció a los jueces con una actuación sólida.

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