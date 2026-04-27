Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores
El Pijao necesita el triunfo para no quedarse relegado en el grupo B frente a un cuadro chileno con aspiraciones de liderato.
Un partidazo se jugará en Ibagué por la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. Es turno para que Deportes Tolima tenga una nueva presentación y recupere terreno perdido en esta instancia. El oponente de turno será Coquimbo Unido, cuadro chileno que ha tenido buenas presentaciones y aspira a tomar el liderato del grupo B.
Posible alineación de Deportes Tolima por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026
Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Jan Angulo, Ánderson Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Éver Valencia, Brayan Rovira, Elan Ricardo; Kersson González, Adrián Parra y Juan Pablo Torres. D.T.: Lucas González.
Posible alineación de Coquimbo Unido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026
Así formaría Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Sebastián Galani; Alejandro Azócar, Nicolás Johansen y Cristian Zabala. D.T.:Hernán Caputto.
¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026?
El partido se jugará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué este martes a partir de las 9:00 p.m. Los derechos de transmisión de la Copa Libertadores lo posee ESPN, que transmite a través de los canales que están incluidos en los distintos cableoperadores o a través de la plataforma de streaming de Disney+.
Últimos partidos de Deportes Tolima
- 23.04.2026 | Millonarios 2-0 Deportes Tolima.
- 18.04.2026 | Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira.
- 14.04.2026 | Club Nacional 3-1 Deportes Tolima.
- 10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima.
- 07.04.2026 | Deportes Tolima 0-0 Universitario.
Últimos partidos de Coquimbo Unido
- 24.04.2026 | Unión La Calera 1-2 Coquimbo Unido.
- 19.04.2026 | Coquimbo Unido 1-1 Ñublense.
- 14.04.2026 | Universitario 0-2 Coquimbo Unido.
- 08.04.2026 | Coquimbo Unido 1-1 Club Nacional.
- 03.04.2026 | Coquimbo Unido 3-2 Cobresal.