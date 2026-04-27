Posibles alineaciones del Millonarios vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Los dirigidos por Fabián Bustos deberán buscar las formas de sumar de a tres ante el rival de mayor exigencia del Grupo C.

Millonarios vs Sao Paulo por Copa Sudamericana

Avanzan las emociones en la Copa Sudamericana 2026 y Millonarios recibe a Sao Paulo por la tercera jornada del certamen, esto en El Campín. El equipo colombiano llega a este partido tras vencer a Boston River en casa, mientras que el brasileño ganó en sus dos primeras salidas y lleva puntaje perfecto.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo, Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro.

Posible alineación de Sao Paulo para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Sao Paulo: Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, José Sabino, Wendell; Luan Santos, Damián Bobadilla, Caully; Lucca Marques, Gonzalo Tapia, André Silva.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Sao Paulp por la Copa Sudamericana 2026?

Este partido tendrá transmisión oficial de DirecTv o a través de la plataforma oficial del canal DGO. El balón empezará a rodar a partir de las 7:30 pm este martes 28 de abril.

Últimos partidos de Millonarios

23-04-2026 | Millonarios 2-0 Deportes Tolima.

19-04-2026 | América de Cali 3-1 Millonarios.

15-04-2026 | Millonarios 1-0 Boston River.

12-04-2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe.

07-04-2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.

Últimos partidos de Sao Paulo

25-04-2026 | Sao Paulo 1-0 Mirassol.

21-04-2026 | Sao Paulo 1-0 Juventude.

18-04-2026 | Vasco da Gama 2-1 Sao Paulo.

14-04-2026 | Sao Paulo 2-0 O’Higgins.

11-04-2026 | Vitória 2-0 Sao Paulo.

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