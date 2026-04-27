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Posibles alineaciones del Millonarios vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Publicado por Camilo Robles Vento

Los dirigidos por Fabián Bustos deberán buscar las formas de sumar de a tres ante el rival de mayor exigencia del Grupo C.

Millonarios vs Sao Paulo por Copa Sudamericana
Millonarios vs Sao Paulo por Copa Sudamericana

Avanzan las emociones en la Copa Sudamericana 2026 y Millonarios recibe a Sao Paulo por la tercera jornada del certamen, esto en El Campín. El equipo colombiano llega a este partido tras vencer a Boston River en casa, mientras que el brasileño ganó en sus dos primeras salidas y lleva puntaje perfecto.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo, Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro.

Posible alineación de Sao Paulo para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Sao Paulo: Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, José Sabino, Wendell; Luan Santos, Damián Bobadilla, Caully; Lucca Marques, Gonzalo Tapia, André Silva.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Sao Paulp por la Copa Sudamericana 2026?

Este partido tendrá transmisión oficial de DirecTv o a través de la plataforma oficial del canal DGO. El balón empezará a rodar a partir de las 7:30 pm este martes 28 de abril.

Últimos partidos de Millonarios

  • 23-04-2026 | Millonarios 2-0 Deportes Tolima.
  • 19-04-2026 | América de Cali 3-1 Millonarios.
  • 15-04-2026 | Millonarios 1-0 Boston River.
  • 12-04-2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe.
  • 07-04-2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.

Últimos partidos de Sao Paulo

  • 25-04-2026 | Sao Paulo 1-0 Mirassol.
  • 21-04-2026 | Sao Paulo 1-0 Juventude.
  • 18-04-2026 | Vasco da Gama 2-1 Sao Paulo.
  • 14-04-2026 | Sao Paulo 2-0 O’Higgins.
  • 11-04-2026 | Vitória 2-0 Sao Paulo.

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