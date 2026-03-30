¡Nadie tiene su lugar seguro! Javier Aguirre abre la puerta a sorpresas rumbo al Mundial 2026

El técnico de la selección mexicana asegura que ningún jugador tiene su lugar seguro en el Tricolor, así como nadie se encuentra descartado

El Vasco asegura que puede haber sorpresas de última hora en el Tricolor. | Imago 7

La selección mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, pero lejos de tener un grupo definido, Javier Aguirre dejó claro que la lista final aún está lejos de cerrarse. El técnico nacional lanzó un mensaje directo que sacude cualquier certeza dentro del plantel.

En conferencia de prensa previa al partido de preparación ante Bélgica, que se disputará este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, el estratega fue contundente al hablar del proceso de selección rumbo al Mundial, dejando abierta la posibilidad de cambios inesperados.

“La evaluación final es lo que nos va a ocupar a mí y al cuerpo técnico. La selección de los 26, esa cifra, es lo que más tiempo nos quita”, explicó Aguirre, al referirse al análisis que se mantiene en curso dentro del equipo.

El técnico fue más allá y dejó claro que ningún jugador tiene garantizado su lugar en la convocatoria definitiva. “Puede pasar cualquier cosa. A lo mejor alguien que no está en nuestro radar puede venir al final. Nadie está seguro y nadie está descartado”, sentenció, marcando el tono de competencia interna en el grupo.

En medio de este panorama, Aguirre también habló sobre los problemas que ha enfrentado el equipo, especialmente en la zona defensiva debido a las lesiones. “Sí, creo que tenemos una certeza más o menos clara en la parte defensiva, entendiendo que Julián Araujo, Huescas y Mateo Chávez están lesionados. Son jugadores que nos han ayudado en su momento y veremos si se recuperan para poder reforzar el equipo”.

El técnico reconoció que las bajas han impactado en la planificación del equipo. “Sin lugar a dudas, el tema de los lesionados ha sido un aspecto que no contemplábamos. La mitad del equipo es demasiado castigo. Estoy muy ocupado en ellos y creo que vamos a recuperar por lo menos a seis”, añadió.

Sobre el funcionamiento ofensivo, tras el empate sin goles ante Portugal, Aguirre fue claro al señalar que la definición sigue siendo un área de mejora. “Desde luego que es la parte más compleja del fútbol, la finalización de toda la estructura. Yo creo que en ese sentido, en el puesto específico del centro delantero, estoy tranquilo, porque no necesariamente ellos tienen que hacer los goles. Muchas veces generan espacios. Son datos, no opiniones, por lo tanto sí hay que mejorar en ese sentido”.

También destacó el presente de jóvenes delanteros como Armando González. “Armando tiene una producción espectacular. Vamos a tener delantero centro por muchos años y, si lo respetan las lesiones, va a dar muchas alegrías al fútbol mexicano”.

De cara al compromiso ante Bélgica, el estratega evitó inclinarse por algún rival en el panorama mundialista y dejó claro que el objetivo es competir al máximo nivel. “Vi los dos partidos y son distintos. No tengo preferencia por ninguno. Más allá de la ética profesional, no tengo preferencia, porque al final habría que competir contra todos”.

Con un mensaje claro y sin concesiones, Javier Aguirre mantiene abierta la lucha por un lugar en el Mundial 2026, donde cada partido puede cambiar el destino de los jugadores.

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