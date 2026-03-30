¡Viva Las Vegas! El Super Bowl regresa a ‘la ciudad del pecado’

La NFL anunció que Las Vegas volverán a ser sede del Super Tazón tal como pasó en el 2023

El Super Bowl regresa al Allegiant Stadium. | Imago7.

La NFL confirmó que el Allegiant Stadium albergará el Super Bowl LXIII, en lo que será la segunda ocasión que Las Vegas reciba el evento más importante del fútbol americano. El partido por el título de la temporada que iniciará en septiembre del 2028 y concluirá en febrero del 2029 se disputará en este recinto que ya fue escenario de una final histórica en años recientes.

El anuncio se realizó este lunes a través de un comunicado oficial, donde la liga destacó el impacto que tuvo la edición anterior en la ciudad. Las Vegas se consolida así como uno de los destinos clave para los eventos deportivos de talla internacional dentro del calendario de la NFL.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, destacó la importancia de regresar a esta sede tras el éxito previo. “Estamos emocionados de traer de vuelta el Super Bowl a Las Vegas y brindarles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los destinos deportivos y de entretenimiento más importante de Estados Unidos”, señaló.

El Allegiant Stadium ya fue sede del Super Bowl en 2023, cuando los Kansas City Chiefs derrotaron 25-22 a los San Francisco 49ers en tiempo extra, en uno de los partidos más recordados en la historia reciente del campeonato.

Por su parte, Mark Davis, propietario de los Raiders, resaltó el trabajo conjunto que permitió repetir la designación. “Nos emociona que el Super Bowl regrese a Las Vegas y al Allegiant Stadium en el 2029. Es un testimonio del trabajo conjunto y unificado de los Raiders, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA por sus siglas en inglés) los líderes cívicos, la comunidad y la NFL”, expresó.

El impacto económico también fue un factor clave. En la edición anterior, la ciudad recibió cerca de 330 mil visitantes y generó una derrama superior a los mil millones de dólares, cifras que posicionaron a Las Vegas como una sede altamente rentable para la liga.

¿Qué se sabe del Super Bowl LXIII en Las Vegas?

El Super Bowl LXIII se jugará en 2029 en el Allegiant Stadium, casa de los Las Vegas Raiders. Será la segunda ocasión en que este estadio reciba el evento, tras la edición de 2023.

Además del partido, la ciudad albergará eventos paralelos como el NFL Honors, el Super Bowl Experience y el Super Bowl Opening Night, actividades que forman parte de la semana previa al juego.

Antes de esta edición, el calendario ya contempla otras sedes: el SoFi Stadium de Inglewood recibirá el Super Bowl LXI, mientras que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será anfitrión en 2028.

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