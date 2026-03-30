La presidenta de México y Gianni Infantino ilusionan a México rumbo al Mundial 2026: “Todo va a salir maravilloso”

La mandataria recibe la visita del presidente de la FIFA y lo invita a desayunar omelette de flor de calabaza previo al arranque de la Copa del Mundo

Sheinbaum e Infantino anticipan un Mundial “maravilloso”. | @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una reunión que dejó ver optimismo, cercanía y un mensaje claro: México está listo para hacer historia en el Mundial.

Y es que, la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya se vive en México, y la emoción crece con cada paso que se da rumbo al evento más importante del fútbol. Esta vez, el entusiasmo tomó forma en un encuentro que simboliza la confianza y la expectativa que rodea al país como sede.

El encuentro quedó registrado en un video compartido por la propia mandataria en su cuenta oficial de X, donde ambos aparecen sonrientes y relajados, reflejando el ambiente positivo que rodea la organización del torneo. “Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros como invitado especial porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, señaló Sheinbaum.

En un tono cercano y hasta divertido, la presidenta mostró algunos obsequios que recibió por parte del organismo rector del fútbol mundial. “Y miren lo que me regaló, las tarjetas oficiales de la FIFA, la tarjeta amarilla… o por si alguien se porta mal, la tarjeta roja (de expulsión)… ¡Cuidado!”, comentaron entre risas, dejando ver la confianza que existe en la preparación del evento.

Sheinbaum también aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a la afición mexicana, destacando la importancia del apoyo colectivo. “Todo va a salir muy bien en el Mundial y recuerden que todos hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, expresó.

Un gusto recibir a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional. pic.twitter.com/u8ZsHvEOf6 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 30, 2026

El encuentro no solo fue institucional, también tuvo un toque muy mexicano. La presidenta reveló que invitó a Infantino a desayunar un omelette de flor de calabaza, un gesto que el dirigente no tardó en reconocer con entusiasmo. “Muy feliz de estar aquí con la presidenta, Claudia Sheinbaum, fantástico, desayunando muy bien, también… delicioso”, comentó.

Infantino fue más allá y dejó en claro su conexión con el país de cara a la justa mundialista. “Y bueno, preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México porque somos todos mexicanos”, aseguró el presidente de la FIFA.

La Copa del Mundo 2026 ya tiene marcada una fecha que promete quedar en la historia: el 11 de junio, cuando el Estadio Azteca abra sus puertas para la inauguración con el partido entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas. Un escenario perfecto para que el país demuestre que, como dijo su presidenta, todo está listo para que salga “maravilloso”.

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