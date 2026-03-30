Medida drástica: Irak prohíbe redes sociales previo al Repechaje por el último boleto al Mundial 2026

El técnico Graham Arnold busca aislar al plantel del contexto en Medio Oriente y enfocar al equipo en el partido decisivo ante Bolivia en Monterrey rumbo al Mundial 2026

Irak prohíbe redes sociales a sus jugadores. JULIO CESAR AGUILAR / AFP

La selección de Irak busca llegar en las mejores condiciones al partido ante Bolivia por el último boleto al Mundial 2026 en Monterrey, por lo que el cuerpo técnico decidió prohibir el uso de redes sociales a los jugadores, con el objetivo de evitar distracciones relacionadas con el contexto político en Medio Oriente.

“Ha sido un mes difícil. Prefiero no hablar mucho de eso porque intento sacarlo de la mente de los jugadores. Hay muchas cosas pasando en Medio Oriente y, si se enfocan en eso, les afecta. Prohibí las redes sociales para que se concentren en el fútbol. Saben lo que representan. Ha sido duro, pero están bien, relajados y listos”, destacó el entrenador en conferencia de prensa, quien semanas atrás solicitó aplazar el partido por el último boleto al Mundial 2026.

El seleccionador de los Leones de Mesopotamia dijo sentirse satisfecho con el rendimiento de su equipo y confiado en poder regresar a una Copa del Mundo después de 40 años, dejando atrás las complicaciones para llegar a México y disputar la final del repechaje internacional ante Bolivia.

“Me siento fantástico. Es un honor y un privilegio absoluto llevar a Irak a esta etapa de los playoffs después de cuarenta años. Con un partido por jugar, los jugadores se ven muy bien en los entrenamientos y tengo mucha confianza en que será una noche muy especial para Irak”, señaló.

Graham Arnold también expresó su deseo de contar con el apoyo del público en el Gigante de Acero, donde se definirá al último clasificado al Mundial 2026, el primero con formato de 48 selecciones.

“Le pedimos a los mexicanos que apoyen a Irak. Pero al final, en la cancha hay que hacer el trabajo. Es fantástico tener aficionados y estamos orgullosos del apoyo de iraquíes de todo el mundo”, comentó.

Irak enfrentará a Bolivia el martes 31 de marzo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en la final del repechaje internacional, que se disputará en Monterrey ante un lleno en el Gigante de Acero.

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