Congo va por el Mundial: Desabre advierte que “no hay segunda oportunidad”

La RP de Congo enfrenta a Jamaica por el último boleto al Mundial 2026 con plantel listo, plan claro y confianza en su fortaleza mental

Desabre confía en su equipo rumbo al Mundial 2026. ULISES RUIZ / AFP

La selección de RD de Congo se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente, cuando enfrente a Jamaica en la final del repechaje por el último boleto al Mundial 2026. En la previa, su entrenador, Sebastien Desabre, destacó la preparación del equipo y la fortaleza mental del plantel para afrontar un duelo sin margen de error.

El técnico dejó claro que el enfoque está completamente en el partido y no en lo que pueda ocurrir antes. “Un partido se juega mañana, no se juega antes. Nosotros tendremos que estar bien mañana. Vamos a enfrentar a un rival difícil y debemos repetir lo que hemos hecho durante algunos años”, señaló en conferencia de prensa, subrayando la importancia de mantener la identidad del equipo.

Desabre explicó que el equipo llega en buenas condiciones tras una preparación que incluyó partidos amistosos y minutos para todos los jugadores. “Hemos trabajado de manera clásica, jugamos un amistoso donde pudimos dar tiempo a algunos jugadores. Todos están operativos para mañana”, afirmó, destacando que el grupo está completo para encarar el compromiso.

El estratega también insistió en que el encuentro se definirá por detalles mínimos, por lo que la concentración será clave. “Será un partido que se decidirá por muy poco y habrá que estar concentrados desde el principio hasta el final”, advirtió, consciente de lo que está en juego en esta instancia definitiva.

En cuanto al planteamiento táctico, Desabre aseguró que Congo tiene claro su plan de partido y buscará explotar sus fortalezas. “Hemos puesto en marcha un plan de juego, apoyándonos en nuestras cualidades y en la calidad del plantel. Tenemos buenos jugadores y debemos aprovecharlo”, explicó.

Además, remarcó la importancia del aspecto mental en este tipo de duelos eliminatorios. “En estos partidos no hay segunda oportunidad, o pasas o te detienes. Estamos acostumbrados a este tipo de encuentros y mentalmente los jugadores son fuertes”, puntualizó, recordando experiencias previas ante selecciones como Camerún y Nigeria.

Con este escenario, Congo buscará dar el paso definitivo ante Jamaica y asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2026, en un duelo donde la concentración, la estrategia y la capacidad de respuesta serán determinantes.

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