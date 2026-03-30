Asprilla, Cabal y Regnier se suman a Stake como embajadores rumbo al Mundial 2026

Una estrategia alineada con las nuevas formas de consumo de contenido. Actualmente, más del 60 % de los aficionados deportivos.

Nicole Regnier Asprilla y Cabal | Stake.

La plataforma Stake anunció la incorporación de tres referentes del deporte colombiano como nuevos embajadores globales en el camino hacia la Mundial 2026. Se trata de Faustino Asprilla, Juan Sebastián Cabal y Nicole Regnier.

Una apuesta por el análisis deportivo

La elección de estas figuras no responde únicamente a sus destacadas trayectorias, sino también a una estrategia alineada con las nuevas formas de consumo de contenido. Actualmente, más del 60 % de los aficionados deportivos prefieren formatos que van más allá del resultado y se enfocan en explicar jugadas, decisiones arbitrales y momentos clave de los partidos.

En este contexto, Stake busca posicionarse dentro de una tendencia en crecimiento: el contenido deportivo analítico, cada vez más demandado por audiencias digitales.

Contenido estratégico y lectura táctica

Como parte de esta alianza, Asprilla, Cabal y Regnier estarán generando contenido enfocado en la lectura táctica, la estrategia y el análisis del deporte. La iniciativa apunta a conectar con fanáticos que buscan entender el juego desde una perspectiva más profunda, combinando experiencia profesional con formatos digitales accesibles.

La participación de los tres embajadores permitirá ofrecer miradas diversas desde disciplinas como el fútbol y el tenis, fortaleciendo la propuesta de valor de la marca en el ecosistema deportivo global.

Proyección hacia 2026

Con este movimiento, Stake refuerza su presencia de cara a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, apostando por figuras con reconocimiento internacional y capacidad de conectar con nuevas audiencias.

Además de su rol como embajadores, los deportistas estarán disponibles para generar contenidos exclusivos y participar en diferentes iniciativas de la marca en los próximos meses.

Te puede interesar: