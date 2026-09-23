¿En qué estados se suspenden clases por el huracán Polo este miércoles 23 de septiembre?

Las autoridades educativas anunciaron medidas preventivas ante el avance del fenómeno meteorológico por el Pacífico mexicano

El Huracán Polo toma fuerza en el pacífico. | via REUTERS

El huracán Polo mantiene bajo vigilancia a distintas zonas del Pacífico mexicano debido a las condiciones meteorológicas que puede generar, como lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado. Ante este panorama, autoridades estatales determinaron la suspensión de actividades escolares en algunos municipios como medida preventiva.

Para este miércoles 23 de septiembre, la suspensión de clases confirmada contempla zonas de Michoacán, Guerrero y Jalisco, donde los gobiernos estatales anunciaron ajustes en el calendario escolar para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

¿Qué categoría es el Huracán Polo y cuál es su trayectoria?

El huracán Polo alcanzó la categoría 5, de acuerdo con los reportes meteorológicos, por lo que autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y los posibles efectos en estados del Pacífico mexicano.

El sistema tropical genera condiciones de riesgo por la presencia de lluvias fuertes, vientos intensos y oleaje elevado, principalmente en zonas cercanas a la costa. La trayectoria del fenómeno puede modificar sus efectos, por lo que Protección Civil mantiene monitoreo constante.

Las autoridades han llamado a la población a consultar información oficial y evitar difundir reportes no confirmados, especialmente ante posibles cambios en la intensidad o dirección del huracán.

SEP suspende clases por el Huracán Polo: ¿Qué estados son los afectados?

Hasta el momento, las suspensiones de clases confirmadas corresponden a municipios específicos de Michoacán, Guerrero y Jalisco.

En Michoacán, el Gobierno estatal informó la suspensión de actividades escolares en escuelas públicas y privadas de todos los niveles en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

La medida contempla los días 22 y 23 de septiembre, debido a las condiciones relacionadas con el paso del huracán Polo.

En Guerrero, la suspensión preventiva aplica para municipios de las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra y Montaña Alta y Baja. Las autoridades solicitaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Por su parte, Jalisco anunció la suspensión de clases presenciales en ambos turnos durante los días 23, 24 y 25 de septiembre en municipios como Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Villa Purificación y otros ubicados en las zonas con mayor posible impacto del fenómeno.

Hasta el momento, no se ha informado una suspensión general de clases para el miércoles 23 de septiembre en Colima u Oaxaca, aunque las autoridades mantienen seguimiento a la evolución del huracán Polo.

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¿Qué significa que un huracán sea categoría 5 y cuál es su peligrosidad?

Un huracán categoría 5 corresponde al nivel más alto dentro de la escala Saffir-Simpson, utilizada para medir la intensidad de estos fenómenos con base en la velocidad de sus vientos sostenidos.

Este tipo de sistemas puede provocar daños severos en infraestructura, caída de árboles, afectaciones en servicios básicos, inundaciones y condiciones peligrosas en zonas costeras debido al oleaje y la marea de tormenta.

Ante un huracán de esta intensidad, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar acercarse a zonas de riesgo y permanecer informados mediante canales oficiales.

Además de no ir a clases, ¿qué otras medidas hay para protegerse de un huracán?

Además de la suspensión de actividades escolares, las autoridades recomiendan tomar distintas medidas preventivas ante la llegada de un huracán.

Entre las principales acciones se encuentran asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan convertirse en proyectiles, limpiar desagües, preparar una mochila de emergencia y contar con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y documentos importantes protegidos.

También se recomienda identificar los refugios temporales cercanos, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y mantenerse atentos a los avisos emitidos por Protección Civil.

La suspensión de clases podría ampliarse a más municipios o estados si las condiciones meteorológicas cambian durante las próximas horas y las autoridades determinan nuevas medidas de seguridad.

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