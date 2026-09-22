Huracán Polo ya es categoría 5: Ejército aplica Plan D-III E en Guerrero, Colima y Jalisco

El ciclón alcanzó la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson y mantiene vigilancia en estados del Pacífico mexicano

El Ejército aplica Plan D-III E por huracán Polo. | Vía REUTERS

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras autoridades federales mantienen acciones preventivas ante las lluvias, viento y oleaje que puede generar en distintas zonas del país. El fenómeno llevó al Ejército Mexicano a activar el Plan DN-III-E en entidades como Guerrero, Colima y Jalisco para apoyar a la población ante posibles afectaciones.

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó personal y recursos para realizar tareas de prevención, entre ellas limpieza de zonas de riesgo, desazolve y vigilancia en áreas que pueden presentar inundaciones o deslaves por las precipitaciones asociadas al ciclón.

Polo se convirtió en huracán categoría 5 durante la madrugada del martes 22 de septiembre de 2026, con vientos sostenidos de alrededor de 260 kilómetros por hora y rachas superiores a los 300 kilómetros por hora, de acuerdo con los reportes meteorológicos.

Huracán Polo categoría 5: ¿Dónde se ubica y cuál es su trayectoria’

El centro del huracán Polo categoría 5 se ubicaba frente al Pacífico mexicano, aproximadamente a 355 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El sistema mantenía su desplazamiento sobre aguas del océano, sin tocar tierra hasta el momento.

El pronóstico indica que Polo avanzará de forma paralela a la costa mexicana y podría modificar su dirección hacia el oeste-noroeste o noroeste. Por esta razón, las autoridades mantienen vigilancia en la zona costera del occidente y sur del país.

Aunque el centro del huracán permanece mar adentro, sus bandas nubosas pueden generar lluvias intensas, incremento en niveles de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves y oleaje elevado en regiones cercanas al litoral del Pacífico.

⚠️⛈️💨🌊 #Polo continúa como #Huracán categoría 5 en la escala #SaffirSimpson y se desplaza lento frente a las costas del #Pacífico mexicano. Más información en ⬇️https://t.co/YsGCWIj01v pic.twitter.com/y9kUWUGuL7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

¿Qué estados están en alerta por el huracán Polo que ya es categoría 5?

Los estados con mayor vigilancia por los efectos de Polo son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, donde se esperan lluvias, viento y condiciones marítimas complicadas.

En Guerrero y Colima, el Ejército Mexicano activó acciones del Plan DN-III-E, mientras las autoridades mantienen coordinación con Protección Civil para atender posibles emergencias. En Jalisco también se realizan labores preventivas ante el avance del sistema.

Además, la Secretaría de Marina mantiene medidas de prevención en entidades del Pacífico mexicano, con vigilancia en puertos y zonas costeras ante las condiciones generadas por el huracán.

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, debido a que la trayectoria de los ciclones puede cambiar.

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¿Dónde tocaría tierra el huracán Polo y cuándo?

Hasta el último reporte disponible, no se prevé que el centro del huracán Polo toque tierra en México. El pronóstico mantiene al ciclón desplazándose sobre el océano Pacífico, paralelo a las costas nacionales.

Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia porque un huracán puede generar efectos en tierra aunque su centro permanezca lejos de la costa. Las principales consecuencias esperadas son lluvias intensas, oleaje elevado, inundaciones y posibles deslaves en zonas vulnerables. El Ejército Mexicano continuará con las acciones preventivas mediante el Plan DN-III-E mientras evoluciona la trayectoria de Polo y se actualizan los pronósticos meteorológicos.

Por ahora, las autoridades no establecen una fecha de impacto directo debido a que el escenario mantiene al huracán sobre el mar. La recomendación para la población en zonas costeras es seguir los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

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