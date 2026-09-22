Huracán Polo en México: ¿Cuál es la categoría máxima de los huracanes en la escala Saffir–Simpson?

Con la presencia del Huracán Polo en las costas de la República Mexicana, te damos a conocer esta escala para que dimensiones su poder

Huracán Polo y las escalas de intensidad. | @CNPC_MX

El océano Pacífico vuelve a ser escenario de un fenómeno meteorológico impresionante y preocupante. El huracán Polo, el décimo sexto evento de la temporada, se desplaza al sur de las costas de Guerrero como un devastador huracán de categoría 5. Lo que más ha llamado la atención de las autoridades y la población es la velocidad con la que se fortaleció: pasó de ser una simple tormenta tropical a convertirse en un monstruo marino en apenas 24 horas.

Este rápido crecimiento se debe en gran medida a la fuerte influencia del fenómeno de El Niño, el cual mantiene las aguas del Pacífico con temperaturas anormalmente elevadas, alcanzando hasta los 32 grados centígrados. Aunque los pronósticos indican que el centro del huracán no tocará tierra directamente, sus efectos se sienten con fuerza. Su desplazamiento lento y errático frente a las costas provocará lluvias constantes, vientos intensos y un oleaje muy alto en estados como Guerrero, Michoacán y Colima, lo que incrementa el peligro de inundaciones y deslaves cerca de la Sierra Madre Occidental.

Sin embargo, el paso de Polo no solo mantiene en alerta a las autoridades locales, sino que ha reabierto un debate global entre los científicos: la velocidad y la potencia con la que se están formando estos fenómenos parecen estar superando la manera tradicional en la que hemos medido las tormentas durante décadas.

¿Qué es la escala Saffir-Simpson y cuál es la categoría máxima que pueden alcanzar los huracanes? Efectos y daños

La escala Saffir-Simpson es la herramienta que utilizan los meteorólogos desde hace décadas para medir la fuerza de un huracán basándose exclusivamente en la velocidad sostenida de sus vientos. Su objetivo principal es ayudar a la población a entender el nivel de peligro y los posibles destrozos que puede sufrir una zona habitada ante la llegada de una tormenta.

Oficialmente, la escala cuenta con cinco niveles. La categoría 1 identifica a los huracanes más suaves dentro de su peligrosidad, mientras que la categoría 5 representa el nivel máximo y contempla vientos sostenidos de más de 252 kilómetros por hora. Cuando un fenómeno alcanza este umbral se le considera ‘catastrófico’, ya que sus vientos tienen la fuerza suficiente para arrancar techos, derribar viviendas completas, tirar el cableado eléctrico y dejar zonas incomunicadas por semanas o meses.

Además de los vientos, los huracanes de gran intensidad traen consigo marejadas ciclónicas —enormes olas que inundan la costa con varios metros de agua— y lluvias extraordinarias. El verdadero problema que enfrentan las comunidades es que el agua suele tardar muchos días en retirarse, destruyendo carreteras y dejando zonas prácticamente inhabitables tiempo después de que la tormenta ha pasado.

Huracán Polo: ¿Qué es un huracán categoría 6 en la escala Saffir-Simpson y si pudiera formarse?

Aunque en el papel la escala oficial llega únicamente hasta la categoría 5, el calentamiento de las aguas del océano ha llevado a varios científicos a plantear la necesidad de crear una categoría 6. Esta nueva clasificación incluiría a los súper huracanes que superan vientos sostenidos de 300 kilómetros por hora, destructividad para la cual la infraestructura actual de las ciudades no está preparada.

Casos recientes como el del huracán Polo en el Pacífico o el huracán Melissa en el Atlántico —que se fortalecieron de manera vertiginosa— demuestran que las aguas más calientes están generando tormentas cada vez más sobrealimentadas. Fenómenos como Otis, que pasó de categoría 1 a categoría 5 en cuestión de horas, refuerzan la postura de expertos que aseguran que ya estamos viviendo en la era de los huracanes de categoría 6 y que limitar la escala en el nivel 5 se ha quedado corto frente a la realidad del cambio climático.

A pesar de estas evidencias, no existe un consenso total sobre la modificación de la norma. Mientras algunos meteorólogos consideran necesario diferenciar estas megatormentas para alertar mejor a la población, otros señalan que agregar un número más no cambia el impacto real, pues un huracán de categoría 5 ya es capaz de dejar una región destruida. Sin embargo, lo que es una realidad innegable es que la naturaleza está registrando vientos y presiones jamás vistos, por lo que las condiciones para la existencia de estas tormentas extremas ya están dadas.

¿Cuáles han sido los huracanes más devastadores en México? Top 5

A lo largo de su historia, México ha enfrentado el embate de ciclones tropicales que han marcado profundamente a diversas regiones debido a la pérdida de vidas humanas y el impacto económico generado. Estos son cinco de los más devastadores que han tocado territorio nacional:

Huracán de las Antillas / México (1959): Conocido como el huracán de Manzanillo, este fenómeno de categoría 5 impactó las costas de Colima y Jalisco. Es recordado como uno de los más mortíferos en la historia del país, dejando más de 1,800 muertos a su paso debido a desbordamientos de ríos y deslaves masivos. Huracán Gilbert “El Huracán del Siglo” (1988): De categoría 5, tocó tierra primeramente en la Península de Yucatán y posteriormente en Tamaulipas, afectando seriamente al estado de Nuevo León. Provocó inundaciones históricas en Monterrey y causó la muerte de más de 300 personas en territorio mexicano, además de pérdidas económicas multimillonarias. Huracán Paulina (1997): Aunque tocó tierra como categoría 4 en las costas de Oaxaca y Guerrero, su desplazamiento lento generó lluvias torrenciales extraordinarias sobre Acapulco. La fuerza del agua provocó graves aludes de tierra y el colapso de colonias enteras, dejando un saldo oficial de más de 200 fallecidos. Huracán Wilma (2005): Este histórico huracán de categoría 5 ostenta el récord de haberse estacionado por más de 60 horas sobre la Península de Yucatán, afectando gravemente a Cancún y Cozumel. Destruyó la infraestructura turística de la zona y causó los mayores daños materiales registrados por un seguro en la historia de México. Huracán Otis (2023): Otis rompió todos los esquemas meteorológicos al sufrir una intensificación de categoría 1 a categoría 5 en menos de 12 horas antes de impactar de lleno la ciudad de Acapulco, Guerrero. Sus vientos sostenidos de más de 270 km/h devastaron hoteles, viviendas y servicios básicos, marcando un hito sobre la peligrosidad del rápido fortalecimiento de las tormentas modernas.

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