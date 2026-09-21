Infonavit 2026: así puedes saber si redujeron tu saldo, condonaron o liquidaron tu deuda

Miles de derechohabientes pueden revisar el estado de su financiamiento desde Mi Cuenta Infonavit y conocer si tienen algún ajuste vigente

¿Tu deuda del Infonavit bajó?. Foto: instagram.com/infonavitoficial

Miles de personas con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) buscan conocer si su deuda tuvo algún ajuste, especialmente después de los programas implementados para apoyar a quienes enfrentan dificultades para terminar de pagar su financiamiento. En algunos casos, los beneficiarios pueden acceder a reducciones de saldo, descuentos, condonaciones o liquidaciones bajo ciertos esquemas.

El Instituto cuenta con diferentes alternativas para atender los llamados créditos impagables, principalmente aquellos que por sus condiciones originales aumentaron considerablemente el monto pendiente o representaron una dificultad para los trabajadores. Por ello, revisar el estado actual del financiamiento permite conocer si existe algún beneficio aplicado.

Los derechohabientes pueden consultar esta información directamente desde los canales oficiales del Infonavit, principalmente mediante Mi Cuenta Infonavit, donde aparece el saldo actualizado, los movimientos del crédito y cualquier apoyo vigente asociado al financiamiento.

Infonavit: ¿Cómo consultar si se redujo el saldo a pagar de tu deuda?

Para conocer si el Infonavit aplicó una reducción al saldo pendiente del crédito, los trabajadores deben ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit, el espacio digital donde se concentra la información relacionada con su financiamiento. El procedimiento general es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de Mi Cuenta Infonavit con el correo electrónico y contraseña registrados. Seleccionar la opción relacionada con el crédito vigente. Revisar el apartado donde aparece el saldo actual de la deuda. Comparar la información con estados de cuenta anteriores para identificar si existe una disminución.

En caso de que el crédito haya recibido algún beneficio, el sistema puede mostrar cambios en el monto pendiente, ajustes en las condiciones de pago o información relacionada con algún programa de apoyo.

El Infonavit también recomienda revisar periódicamente el estado de cuenta, ya que los beneficios no siempre se aplican de manera automática para todos los créditos y dependen de las condiciones específicas del financiamiento. Además de la consulta digital, los trabajadores pueden acudir a los Centros de Servicio Infonavit (Cesi) para solicitar orientación personalizada sobre la situación de su crédito.

¿Cómo saber si condonaron o liquidaron mi deuda del Infonavit? Paso a paso

Una condonación o liquidación significa que el crédito puede quedar cubierto total o parcialmente mediante un beneficio autorizado por el Instituto, siempre que el financiamiento cumpla con los criterios establecidos. Para verificar si una deuda fue condonada o liquidada, el derechohabiente debe:

Entrar a Mi Cuenta Infonavit.

Consultar el apartado de saldos y movimientos del crédito.

Revisar si aparece un saldo pendiente o si el financiamiento se muestra como concluido.

Descargar el estado de cuenta actualizado para confirmar la situación del crédito.

Si el sistema indica que la deuda fue liquidada, el trabajador puede iniciar los trámites correspondientes para obtener la documentación que acredita la conclusión del financiamiento, como la liberación de la hipoteca cuando corresponda.

En caso de no encontrar información clara, el Infonavit recomienda comunicarse directamente con el Instituto para revisar si existe algún programa aplicable al crédito.

Es importante recordar que los apoyos no se otorgan de manera general a todos los acreditados, ya que cada caso depende del tipo de crédito, historial de pagos, condiciones del financiamiento y reglas establecidas por el Instituto.

Infonavit 2026: ¿Qué es Solución Integral y cuáles créditos pueden recibirla?

Solución Integral es uno de los esquemas del Infonavit diseñado para atender créditos que presentan dificultades de pago y que, por sus características, pueden resultar complicados de liquidar para los trabajadores.

Este programa busca ofrecer alternativas para que los acreditados puedan regularizar su situación mediante ajustes que permitan hacer más accesible el pago del financiamiento.

Entre los créditos que pueden ser considerados para este tipo de soluciones se encuentran aquellos que presentan condiciones financieras desfavorables o que han mantenido una deuda elevada durante largos periodos.

El Instituto realiza una evaluación de cada financiamiento para determinar si puede recibir algún beneficio, por lo que no todos los créditos ingresan automáticamente a un esquema de apoyo.

Los trabajadores interesados pueden consultar si son candidatos mediante Mi Cuenta Infonavit o acudir a un Centro de Servicio Infonavit para conocer las opciones disponibles.

La recomendación del Instituto es mantener actualizados los datos personales, revisar constantemente el estado del crédito y utilizar únicamente canales oficiales para evitar información falsa sobre supuestas reducciones o cancelaciones de deuda.

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