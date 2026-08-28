De la segunda división a la Champions: Sabah FK, el equipo que vale… ¡87 veces menos que el campeón PSG!

El Sabah FK, fundado en 2017, superó cuatro rondas de clasificación y enfrentará a Barcelona, Arsenal y Manchester United

De la segunda división a la Champions. Reuters / Instagram: @sabahfc

Hay equipos que necesitan décadas para alcanzar el máximo escenario del fútbol europeo. El Sabah FK lo consiguió en menos de diez años de historia. El conjunto de Azerbaiyán disputará por primera vez la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, después de superar cuatro rondas de clasificación y completar una temporada en la que también conquistó el doblete de su país.

El club fue fundado el 8 de septiembre de 2017 por Yagub Huseynov, presidente de Bridge Group, empresa con intereses en sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura, la logística y el comercio. El Sabah comenzó su recorrido en la segunda división azerbaiyana y, solo un año después, llegó a la máxima categoría.

Desde la temporada 2018-19, el equipo compite en la Premier League de Azerbaiyán. Sus primeros años transcurrieron sin grandes resultados, pero el crecimiento comenzó a reflejarse en las competencias europeas: disputó las rondas previas de la Conference League en 2023 y 2024, antes de conseguir su primer título con la Copa de Azerbaiyán en 2025.

El doblete que abrió las puertas de la Champions

La temporada 2025-26 representó el punto de quiebre. Sabah conquistó por primera vez la Premier League de Azerbaiyán y además retuvo la Copa, con lo que completó el doblete nacional y obtuvo el derecho de disputar las rondas de clasificación para la Champions League.

El campeonato de liga llegó con cuatro jornadas todavía por disputarse, mientras que en la final de Copa derrotó 2-1 al Zira. Con esos resultados, el club pasó de buscar un lugar en el fútbol europeo a competir por un puesto entre los 36 participantes de la principal competición continental.

Pero el boleto no llegó de manera directa. Sabah tuvo que superar cuatro eliminatorias para alcanzar la fase liga, una ruta que incluyó al The New Saints de Gales, KuPS de Finlandia, Aarhus de Dinamarca y Hapoel Be’er Sheva de Israel.

La serie contra el equipo israelí fue la más complicada. Sabah perdió 2-1 en la ida y, en la vuelta, llegó a estar dos goles abajo en el global cuando quedaban alrededor de 30 minutos. Sin embargo, Tellur Mutallimov marcó en el tiempo añadido para llevar el encuentro a la prórroga, donde Orphé Mbina y Joy-Lance Mickels completaron la remontada. El 5-2 de aquella noche dejó un global de 6-4 y selló la clasificación.

Valdas Dambrauskas: de un concurso de televisión a la Champions

Detrás de este crecimiento aparece una historia particular. Valdas Dambrauskas, entrenador lituano de 49 años, llegó al Sabah en 2025 y fue una pieza central en la conquista del doblete y la clasificación a la Champions.

Su camino hacia los banquillos comenzó de una manera poco habitual. Cuando era estudiante participó en la versión lituana de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ y utilizó el dinero obtenido en el programa para viajar a Inglaterra y continuar su preparación como entrenador. Posteriormente, estudió Ciencias del Deporte y Entrenamiento en la London Metropolitan University.

Valdas Dambrauskas. BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

Después de su formación, trabajó en academias de Manchester United, Fulham y Brentford. En 2007 asumió el mando del Kingsbury London Tigers, equipo de la novena división inglesa, antes de iniciar un recorrido por distintos países europeos que incluyó Lituania, Letonia, Croacia, Bulgaria, Grecia, Chipre y Hungría.

Barcelona, Manchester United y otros gigantes esperan al Sabah

Sabah tiene su sede en Masazır, dentro del área de Bakú, y disputa sus partidos como local en la Bank Respublika Arena, un estadio construido en 2014 con capacidad para 8,700 espectadores. El inmueble anteriormente era conocido como Alinja Arena y adoptó su actual nombre en 2019.

El club comparte país con Qarabağ, la institución azerbaiyana que durante los últimos años ha tenido mayor presencia internacional. De hecho, Sabah y Qarabağ son los únicos clubes de Azerbaiyán que han alcanzado la fase principal de la Champions League.

El sorteo de la fase liga colocó al Sabah frente a Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia de Praga y Viking. El conjunto azerbaiyano disputará cuatro partidos como local y cuatro como visitante. La primera jornada de la fase liga está programada para los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2026.

Veljko Simić, el goleador que buscará sorprender en Champions

Entre los futbolistas a seguir aparece Veljko Simić. El delantero serbio fue el máximo goleador del Sabah durante las rondas de clasificación de la Champions, con seis tantos en ocho partidos. UEFA también lo identifica como uno de los principales jugadores del conjunto azerbaiyano.

Otro nombre es Joy-Lance Mickels, atacante alemán que representa a Ruanda. El futbolista marcó 19 goles en la liga azerbaiyana durante la campaña anterior y agregó cuatro anotaciones en la fase clasificatoria de la Champions.

El plantel también cuenta con futbolistas de diferentes nacionalidades, una característica que refleja el proceso de crecimiento del club. UEFA destaca, entre otros, la presencia de jugadores de Azerbaiyán, Polonia, Francia, Sudáfrica, Brasil, Argelia, Uzbekistán, Jamaica, Croacia, Portugal, Nigeria, Ruanda y Serbia.

Sabah FK: la plantilla de menor valor de la Champions League

Transfermarkt coloca al Sabah FK con 25 futbolistas y un valor total de 17 millones de euros, además de una edad promedio de 26.5 años. Su jugador mejor valorado es Tymoteusz Puchacz, con 2.5 millones de euros, mientras que Ivan Lepinjica aparece con 2 millones y Umarali Rakhmonaliev con 1.2 millones.

Esto convierte al Sabah en el equipo con menor valor de mercado de la Champions League 2026-27. El siguiente en la clasificación es Slovan Bratislava, con 35.14 millones de euros, por lo que incluso la segunda plantilla menos cotizada duplica prácticamente el valor del conjunto azerbaiyano.

PSG vale casi 87 veces lo que Sabah

El contraste más grande aparece al comparar al Sabah con el Paris Saint-Germain, la plantilla de mayor valor de esta Champions League según Transfermarkt. El campeón francés aparece con una valoración de 1,480 millones de euros, mientras que el Sabah está en 17 millones. Es decir, la plantilla del PSG tiene un valor de mercado aproximadamente 87 veces superior al conjunto azerbaiyano.

El promedio de valor por futbolista también muestra la diferencia: el PSG registra aproximadamente 56.82 millones de euros por jugador, mientras que el Sabah se queda en 680 mil euros.

Un jugador del Sabah cuesta menos que una fracción de las estrellas

La comparación individual resulta todavía más llamativa. Tymoteusz Puchacz, el futbolista con mayor valor de mercado del Sabah, está tasado en 2.5 millones de euros.

En el extremo contrario aparece Lamine Yamal, quien comparte el primer lugar entre los jugadores más valiosos de la Champions League con una valoración de 200 millones de euros. Erling Haaland también alcanza los 200 millones.

Eso significa que Yamal está valorado en 80 veces más que el jugador más caro del Sabah. Incluso la plantilla completa del club azerbaiyano, con sus 17 millones de euros, representa apenas el 8.5% del valor de mercado atribuido a Yamal.

La diferencia también aparece frente a Barcelona y Manchester United

El contraste será especialmente visible cuando Sabah se enfrente a algunos de los clubes que dominan esta clasificación. Barcelona tiene una plantilla valorada en 1,290 millones de euros, mientras que Manchester United alcanza los 929.30 millones.

En otras palabras, Barcelona vale aproximadamente 76 veces más que Sabah, mientras que Manchester United supera en alrededor de 55 veces la valoración del conjunto azerbaiyano.

También tendrá enfrente a Arsenal y Manchester City, cuyos planteles aparecen entre los cuatro más valiosos del torneo, con cifras de 1,440, y 1,310 millones de euros, respectivamente.

Por eso, su presencia en la fase liga representa uno de los contrastes más marcados de esta edición: un club fundado en 2017, con una plantilla de 17 millones de euros, frente a algunos de los equipos y futbolistas más cotizados del planeta. Y justamente ahí está una de las grandes historias que ofrecerá la Champions League 2026-27.

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