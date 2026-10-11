Beca Rita Cetina 2026: fecha exacta y qué beneficiarios recibirán pagos pendientes del 12 al 16 de octubre

Te decimos los beneficiarios que recibirán su apoyo económico en esta segunda semana del mes

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en octubre 2026? | @BecasBenito

Miles de familias mexicanas que forman parte de la Beca Rita Cetina 2026 recibirán su apoyo económico durante la semana del lunes 12 al viernes 16 de octubre, como parte de la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantienen activo el calendario de depósitos para estudiantes de secundaria pública.

El programa, que tiene como objetivo apoyar la permanencia escolar y contribuir a los gastos educativos de las familias, contempla pagos de 1,900 pesos bimestrales, con la posibilidad de recibir cantidades mayores según el número de estudiantes beneficiarios que vivan en el mismo hogar. Los recursos se entregan directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir a realizar trámites adicionales para cobrar.

Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día, debido a que las autoridades establecieron un calendario escalonado que toma como referencia la primera letra del apellido paterno de la madre, padre o tutor registrado como titular de la tarjeta. A continuación, te explicamos a quiénes les corresponde cobrar del 12 al 16 de octubre, cuánto dinero recibirán y qué se sabe sobre el horario de los depósitos.

Becas Rita Cetina: ¿Quiénes reciben pagos pendientes del 12 al 16 de octubre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez confirmó que los pagos de la Beca Rita Cetina continuarán durante la segunda semana de octubre de 2026, con depósitos destinados a las familias que ya forman parte del programa y cuentan con estudiantes inscritos en secundarias públicas.

De acuerdo con el calendario oficial publicado el 5 de octubre, el lunes 12 de octubre comenzarán los pagos para los beneficiarios cuyo primer apellido del titular de la tarjeta inicie con la letra M. La entrega continuará durante los siguientes cuatro días hasta concluir con las letras restantes del abecedario.

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Las fechas de pago correspondientes a esta semana son las siguientes:

Fecha de octubre de 2026 Inicial del primer apellido del titular Lunes 12 M Martes 13 N, Ñ, O, P y Q Miércoles 14 R Jueves 15 S Viernes 16 T, U, V, W, X, Y y Z

Es importante destacar que el orden de los depósitos no depende del apellido del estudiante, sino del primer apellido de la persona adulta registrada como titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. Por lo tanto, las familias deben verificar este dato antes de consultar la fecha que les corresponde.

Asimismo, este calendario está dirigido a los beneficiarios de continuidad, es decir, a quienes ya están incorporados al programa y reciben regularmente el apoyo. Los estudiantes de nuevo ingreso deberán atender los procedimientos y avisos de incorporación que publiquen las autoridades correspondientes.

¿De cuánto es el depósito de octubre de la Beca Rita Cetina?

El depósito de octubre de la Beca Rita Cetina será de 1,900 pesos por familia con al menos un estudiante inscrito en secundaria pública. Esta cantidad corresponde al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027 y forma parte de los apoyos económicos que entrega el Gobierno de México para contribuir a los gastos educativos.

Sin embargo, las familias que tengan más de un estudiante de secundaria incorporado al programa recibirán 700 pesos adicionales por cada alumno extra. De esta manera, el monto aumenta de acuerdo con el número de beneficiarios registrados en el mismo hogar.

Los montos establecidos para octubre de 2026 son los siguientes:

Estudiantes de secundaria beneficiarios Depósito bimestral Un estudiante $1,900 Dos estudiantes $2,600 Tres estudiantes $3,300 Cuatro estudiantes $4,000

¿A qué hora cae el depósito de la Beca Rita Cetina? Aunque las autoridades confirmaron las fechas de pago, no establecieron un horario exacto para que los recursos aparezcan en las cuentas. La Coordinación Nacional de Becas señala que los depósitos son escalonados y se realizan a partir del día asignado, por lo que el dinero no necesariamente estará disponible desde las primeras horas de la mañana.

Para conocer si el apoyo ya fue entregado, los beneficiarios pueden consultar su saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar o acudir a uno de sus cajeros automáticos. También pueden utilizar la tarjeta para realizar compras directamente en los establecimientos que acepten pagos electrónicos, sin necesidad de retirar el efectivo.

Finalmente, es importante no confundir estos depósitos con la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, que contempla un apoyo anual de 2,500 pesos por alumno para la compra de útiles y uniformes escolares. El calendario del 12 al 16 de octubre corresponde exclusivamente a los pagos bimestrales de continuidad para secundaria.