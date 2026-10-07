¡Aviso! Cambian fechas de registro de la Beca Rita Cetina para secundaria; ¿cuándo es y cómo hacerlo?

Las familias deberán usar Llave MX y preparar CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio antes de iniciar el trámite

Beca Rita Cetina 2026 | Foto: gob.mx/becasbenitojuarez

Las familias que esperaban realizar durante los primeros días de octubre el registro de nuevos estudiantes de secundaria a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina deberán tomar en cuenta un nuevo calendario. Autoridades de Becas para el Bienestar informaron que la plataforma estará disponible del lunes 26 de octubre al viernes 6 de noviembre de 2026 para las nuevas incorporaciones.

El proceso estará dirigido, entre otros casos, a familias con estudiantes inscritos en secundarias públicas que todavía no forman parte del programa. El trámite se realizará por internet y requerirá una cuenta de Llave MX, además de documentos de la madre, padre o tutor y datos del estudiante. La solicitud no tiene costo y no necesita gestores ni intermediarios.

¿Cuáles son las nuevas fechas para el registro de la Beca Bienestar Rita Cetina 2026 para secundaria?

El nuevo periodo de registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria quedó establecido del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026. Durante esos días, madres, padres o tutores podrán ingresar a becaritacetina.gob.mx para solicitar la incorporación de las y los alumnos que cumplan con los requisitos.

Previamente se desarrollarán asambleas informativas en escuelas para explicar requisitos y procedimiento. Las familias que ya cuentan con la Beca Rita Cetina no deben realizar nuevamente la incorporación únicamente por la apertura de este periodo. La nueva ventana está enfocada en quienes todavía necesitan solicitar el apoyo o deben incorporar a un estudiante que cumple con las condiciones del programa.

¿Por qué razón cambió la fecha de registro para los nuevos beneficiarios Beca Rita Cetina?

En este punto existe una precisión importante: hasta el 7 de octubre de 2026, las autoridades no han informado oficialmente una causa técnica, administrativa o presupuestal para explicar el movimiento de las fechas. Tampoco existe un comunicado oficial que atribuya la modificación a una falla de la plataforma o a una saturación del sistema.

El periodo del 2 al 15 de octubre se difundió inicialmente como una fecha tentativa, y medios que dieron seguimiento al programa advertían desde antes del inicio de octubre que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP todavía no habían publicado la convocatoria definitiva.

Por ello, más que hablar de la cancelación de una convocatoria ya abierta, el nuevo calendario del 26 de octubre al 6 de noviembre debe entenderse como la ventana de incorporación que las autoridades comenzaron a comunicar de manera formal durante las asambleas informativas de octubre.

El calendario también permite realizar primero las asambleas presenciales y virtuales en las escuelas, donde las familias reciben información sobre documentos, requisitos y forma de registro. Después de esta etapa comenzará la captura de solicitudes en línea. Las autoridades, sin embargo, no han señalado expresamente que las asambleas sean la causa del cambio, por lo que no sería correcto presentar esa explicación como el motivo oficial.

¿Cómo hacer el registro para la Beca Rita Cetina? Pasos, requisitos y costos

El registro se realizará exclusivamente en línea a través del portal oficial becaritacetina.gob.mx durante el periodo habilitado. La persona responsable deberá tener una cuenta activa de Llave MX, ya que será el mecanismo utilizado para ingresar a la plataforma.

Antes de comenzar, la madre, padre, tutora o tutor deberá preparar su CURP, número de celular, correo electrónico, identificación oficial digitalizada y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Del estudiante se requiere su CURP y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria pública donde está inscrito.

También es necesario que el estudiante curse una secundaria pública en modalidad escolarizada y que no reciba simultáneamente otra beca educativa federal otorgada para el mismo fin.