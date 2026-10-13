Explosión en gasera de Coacalco: así fue el estallido que dejó un lesionado y 200 personas evacuadas

Un par de pipas estallaron y se incendiaron durante la mañana de este martes 13 de octubre en la Colonia de La Loma en Coacalco, Estado de México

Explosión de una gasera en el Estado de México | Foto: UnoTV

Vecinos de la colonia La Loma, en el municipio de Coacalco, Estado de México, reportaron durante las primeras horas de este martes 13 de octubre la explosión de dos pipas, un incidente que provocó un incendio y desató el pánico entre los habitantes de la zona. La magnitud del siniestro movilizó a numerosos elementos de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender la situación.

Aunque la información tardó algunas horas en actualizarse, habitantes de la zona comenzaron a compartir videos del incidente en redes sociales, donde las imágenes del estallido y las llamas no tardaron en viralizarse.

¿Qué pasó hoy 13 de octubre en Coacalco?

De acuerdo con los primeros testimonios de vecinos de la colonia La Loma, la explosión involucró a dos pipas. Tras el estruendo, que cimbró las edificaciones cercanas, las autoridades recibieron el reporte y desplegaron a los equipos de emergencia. Las llamas alcanzaron una altura visible desde distintos puntos de las calles aledañas, lo que provocó temor entre las personas que se encontraban cerca del lugar.

Más tarde, las autoridades señalaron que la explosión ocurrió alrededor de las 8:32 horas de este martes. En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa un inmueble envuelto en llamas y, segundos después, se escucha una fuerte detonación que provoca la reacción inmediata de las personas, quienes corren para ponerse a salvo.

#ULTIMAHORA Se registra explosión de pipa de gas al interior de gasera de Coacalco, indican daños en 2 pipas con capacidad de 40 mil litros y una persona lesionada; además de afectaciones en casas aledañas pic.twitter.com/DlMWDvdeVp — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) October 13, 2026

Los primeros reportes apuntan a que el incidente habría comenzado con una fuga de gas en una de las pipas, antes de que se produjera la explosión. Personal del Cuerpo de Bomberos indicó que en el lugar estuvieron involucradas dos unidades, cada una con capacidad para transportar 40 mil litros de gas, las cuales presuntamente se encontraban dentro de una estación de servicio de este combustible.

¿Cuál es el saldo de la explosión de la gasera de Coacalco?

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región oriente del Estado de México activaron los protocolos correspondientes para brindar atención médica y responder de manera inmediata ante la posible llegada de personas afectadas a sus instalaciones.

#LOÚLTIMO 🚨 La explosión de una pipa de gas LP en una gasera de #Coacalco, Estado de México, dejó al menos una persona herida y daños en viviendas y vehículos durante las primeras horas de este martes.



El estallido ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Xalatlaco, en la… pic.twitter.com/dlrJVCS9Yg — Uno TV (@UnoNoticias) October 13, 2026

Medios de comunicación que acudieron al lugar señalaron que el inmueble era identificado como una estación de gas LP, presuntamente destinada al almacenamiento y suministro de este combustible. De acuerdo con mapas de aplicaciones de navegación satelital, en las inmediaciones del establecimiento hay viviendas y comercios, lo que incrementó la preocupación por las posibles afectaciones a terceros.

Otros videos difundidos en redes sociales muestran daños en inmuebles cercanos, entre ellos el colapso de algunas estructuras metálicas y bardas de concreto. Además, al menos tres vehículos que se encontraban en las inmediaciones habrían resultado afectados por la explosión.

Paramédicos y bomberos se movilizaron para controlar la emergencia y atender a las personas afectadas. Sin embargo, hasta el momento de los primeros reportes no se contaba con una cifra oficial de víctimas o lesionados. Las autoridades continuaban con las labores en la zona, donde se reportó el desalojo de alrededor de 200 vecinos. Durante la atención del incidente, los cuerpos de emergencia también brindaron apoyo a personas con crisis nerviosas y a quienes presentaban quemaduras leves. Videos posteriores muestran que ambas pipas quedaron calcinadas.