Lluvia de estrellas Oriónidas en México: ¿Cuándo se podrán ver, a qué hora y cómo verlas hoy?

El fenómeno astronómico alcanzará su máxima actividad entre el 21 y 22 de octubre, con hasta 20 meteoros por hora bajo condiciones favorables

Todo lo que debes de saber de la Lluvia de estrellas Oriónidas | Claro Sports

El cielo de México será escenario de un fenómeno astronómico relacionado con uno de los cometas más conocidos de la historia. La lluvia de estrellas Oriónidas alcanzará su punto máximo durante la noche de este miércoles 21 de octubre y la madrugada del jueves 22, cuando podrán observarse destellos de luz provocados por pequeñas partículas que ingresan a la atmósfera terrestre. El evento podrá apreciarse desde distintos puntos del país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Aunque se conocen popularmente como estrellas fugaces, estos destellos no corresponden a estrellas, sino a fragmentos de polvo y roca provenientes del cometa Halley. Durante su máxima actividad, las Oriónidas pueden producir entre 10 y 20 meteoros por hora, de acuerdo con la American Meteor Society (AMS). Sin embargo, la cantidad visible dependerá de la iluminación de la Luna, la presencia de nubes y la contaminación lumínica de cada localidad.

¿Cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas Oriónidas hoy 21 de octubre?

El mejor momento para observar las Oriónidas en México será durante la madrugada del jueves 22 de octubre, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 horas, tiempo del centro del país. Aunque algunos meteoros pueden aparecer desde la noche del miércoles 21, las condiciones mejorarán después de la medianoche, cuando la constelación de Orión alcance mayor altura y disminuya la interferencia de la luz lunar. Los horarios pueden variar ligeramente según la ubicación del observador.

La NASA explica que durante 2026 la Luna estará en fase gibosa creciente, con una iluminación cercana al 74 por ciento, por lo que su brillo dificultará la observación de los meteoros menos luminosos. No obstante, las horas previas al amanecer ofrecerán mejores oportunidades, una vez que la Luna se oculte por debajo del horizonte. En zonas suburbanas podrían apreciarse entre tres y seis meteoros por hora, mientras que en lugares con poca iluminación artificial la cantidad podría ser mayor.

¿Cuántos días se podrá observar la lluvia de estrellas Oriónidas desde México?

La lluvia de estrellas Oriónidas no ocurre únicamente durante una noche. Su periodo de actividad comenzó el 2 de octubre y continuará hasta el 7 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario de la NASA y la American Meteor Society. Esto representa 37 días de actividad si se consideran ambas fechas, aunque el número de meteoros visibles cambia a lo largo de ese periodo.

El máximo de observación está previsto para la noche del 21 al 22 de octubre, cuando la Tierra atraviesa una región con mayor concentración de partículas. Después de esas fechas todavía será posible identificar meteoros asociados con las Oriónidas, aunque su frecuencia disminuirá progresivamente. Por ello, quienes no puedan observar el fenómeno durante su punto máximo tendrán otras oportunidades hasta principios de noviembre.

¿De dónde nacen las Oriónidas y cuál es su relación con el cometa Halley?

Las Oriónidas tienen su origen en los restos del cometa 1P/Halley, un cuerpo celeste que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años. Durante sus recorridos, el cometa desprende partículas de polvo y pequeños fragmentos de roca que permanecen distribuidos a lo largo de su trayectoria. Cuando la Tierra atraviesa esa región del espacio, parte de ese material entra en contacto con la atmósfera a velocidades cercanas a los 66 kilómetros por segundo, lo que produce los destellos luminosos.

El nombre de Oriónidas se debe a que los meteoros parecen surgir de un punto ubicado en la constelación de Orión, cerca de la estrella Betelgeuse. Sin embargo, los destellos pueden aparecer en cualquier parte del cielo. El cometa Halley también es responsable de las Eta Acuáridas, otra lluvia de meteoros que ocurre durante mayo. Su última aproximación al Sol fue en 1986 y se espera que regrese en 2061, aunque sus restos pueden observarse desde la Tierra cada año.

Lluvia de estrellas Oriónidas en México 2026: recomendaciones para observarla

Para observar las Oriónidas no es necesario contar con telescopios, binoculares ni equipos especializados. La recomendación principal es buscar un sitio con poca contaminación lumínica, lejos de las luces de edificios, calles y anuncios publicitarios. Las zonas rurales y los espacios abiertos con una vista amplia del cielo pueden ofrecer mejores condiciones. También es importante consultar el pronóstico meteorológico, pues las nubes pueden impedir la observación.

La NASA recomienda permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante aproximadamente 30 minutos, evitar las pantallas brillantes y observar una zona amplia del firmamento, en lugar de concentrarse exclusivamente en la constelación de Orión. También puede utilizarse una silla reclinable para permanecer cómodo durante la observación. La aparición de los meteoros es irregular, por lo que no existe un horario exacto para cada destello. Lo más recomendable será dedicar tiempo a mirar el cielo durante la madrugada del 22 de octubre.