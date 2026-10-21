Lionel Scaloni, a un paso de renovar con Argentina y convertirse en el técnico con más partidos

El entrenador negocia su continuidad con la AFA hasta el Mundial 2030 y podría superar los 124 encuentros dirigidos por Guillermo Stábile

Scaloni estaría cerca de renovar con Argentina | Reuters

Lionel Scaloni está cerca de extender su etapa al frente de la selección argentina, una decisión que también le permitiría aspirar a un récord en la historia de la Albiceleste. El entrenador acumula 107 encuentros desde su llegada en 2018 y, en caso de continuar hasta el Mundial de 2030, tendría la posibilidad de superar los 124 partidos de Guillermo Stábile, quien actualmente encabeza la clasificación de técnicos con más apariciones en el banquillo argentino.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, la continuidad de Scaloni estaría encaminada, después de las conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Aunque todavía no se ha anunciado la firma del contrato, las negociaciones apuntan a que el técnico permanezca en el cargo durante el ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

El registro que persigue Scaloni pertenece a Guillermo Stábile, quien estuvo al frente de Argentina durante distintas etapas entre 1940 y 1960. El entrenador acumuló 124 compromisos, una cifra que se ha mantenido como referencia durante décadas y que el actual seleccionador podría alcanzar si prolonga su permanencia.

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Scaloni se encuentra a 17 encuentros de igualar esa marca y necesitaría 18 para superarla. Desde que asumió después del Mundial de Rusia 2018, su proceso ha tenido continuidad y ya dejó atrás los registros de César Luis Menotti y Carlos Bilardo, quienes dirigieron 79 partidos cada uno.

¿Hasta cuándo renovaría Lionel Scaloni con la selección argentina?

El vínculo de Scaloni con la AFA termina en diciembre de 2026, por lo que ambas partes comenzaron a trabajar en una extensión que permitiría mantener al cuerpo técnico durante los próximos compromisos internacionales.

Según el reporte, las negociaciones tomaron forma a finales de septiembre, cuando Claudio Tapia, presidente de la AFA, y el entrenador sostuvieron una reunión para abordar las condiciones de su continuidad. Posteriormente, las conversaciones avanzaron con la intención de definir un acuerdo que contemplaría su permanencia hasta el Mundial de 2030.

Entre las fórmulas que se han manejado se encuentra una extensión inicial hasta la Copa América de 2028, con la posibilidad de prolongarla por otros dos años. Sin embargo, la firma y las condiciones del contrato todavía están pendientes de confirmación oficial.

La disposición del entrenador también ha sido uno de los factores que han favorecido el acercamiento. Durante la concentración de septiembre, Scaloni reconoció que existía interés de ambas partes para alcanzar un acuerdo y continuar con el proyecto deportivo.

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Scaloni encabezaría una etapa de Argentina sin Lionel Messi

La posible renovación llegaría después de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, lo que representa un cambio en la conformación del plantel de cara a los próximos torneos.

Durante los compromisos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, Scaloni tuvo la oportunidad de evaluar alternativas para comenzar la transición del equipo, que también deberá afrontar las ausencias de futbolistas como Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

El entrenador asumió el cargo de manera interina en 2018 y posteriormente recibió la continuidad de la AFA. Desde entonces, consiguió los títulos de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, resultados que respaldaron las extensiones de su contrato.

La Copa América de 2028 y el Mundial de 2030 aparecen como los siguientes objetivos de una etapa en la que Argentina deberá incorporar futbolistas y reorganizar su estructura después de la salida de Messi.

Por ahora, la permanencia de Scaloni depende de que se formalice el acuerdo con la AFA. De concretarse, el entrenador tendría la oportunidad de superar a Stábile y convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la selección argentina, además de encabezar el proceso rumbo a la siguiente Copa del Mundo.