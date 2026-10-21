Bryan Ruiz es oficializado como nuevo entrenador de Costa Rica

Durante su breve interinato, Costa Rica derrotó a Nicaragua y Haití, con un balance de cinco goles convertidos y ninguno recibido.

Bryan Ruiz seguirá al frente de Costa Rica | X: @fcrf_cr

La Federación Costarricense de Fútbol anunció la contratación de Bryan Ruiz como entrenador de la Selección de Costa Rica. El exfutbolista continuará al frente del combinado nacional después de completar un período interino de dos encuentros. Su designación forma parte del proyecto deportivo que tendrá como principal objetivo la clasificación al Mundial 2030.

La decisión llegó después de la salida del argentino Fernando Batista, quien dejó su cargo tras los resultados obtenidos en la Liga de Naciones de Concacaf. Ruiz asumió provisionalmente el 28 de septiembre y consiguió dos victorias que terminaron siendo determinantes para su continuidad.

Durante su breve interinato, Costa Rica derrotó a Nicaragua y Haití, con un balance de cinco goles convertidos y ninguno recibido. Estos resultados permitieron cerrar la competencia con mejores sensaciones, aunque el seleccionado ya había quedado eliminado del torneo continental.

La FCRF informa que @bryanruizcr fue designado oficialmente como director técnico de La Sele Mayor Masculina.🇨🇷 Ruiz estará acompañado por Wilmer López y Christian Bolaños como asistentes. ¡Bienvenido a casa y muchos éxitos! 🇨🇷🙌 https://t.co/UrQY0ykudC — FCRF (@fcrf_cr) October 21, 2026

Bryan Ruiz inicia su proyecto con Costa Rica hacia el Mundial 2030

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Wilmer López, Christian Bolaños y Wardy Alfaro, quienes acompañarán a Ruiz durante el proceso clasificatorio. La planificación buscará combinar futbolistas experimentados con nuevas alternativas provenientes de las categorías juveniles del fútbol costarricense.

Antes de asumir esta responsabilidad, Ruiz desarrolló su carrera como entrenador en Alajuelense. Allí trabajó con los equipos Sub-17 y Sub-21, además de desempeñarse como asistente de Alexandre Guimarães en el plantel profesional. También tuvo una experiencia como técnico interino del primer equipo.

Su desempeño en las divisiones formativas recibió un reconocimiento durante la temporada 2025-2026, cuando fue distinguido como mejor entrenador de la categoría Sub-21. Esa trayectoria representó una parte importante de su preparación antes de llegar al seleccionado mayor.

Como futbolista, Bryan Ruiz disputó tres Copas del Mundo con Costa Rica y fue uno de los referentes del equipo que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir una nueva etapa desde el banco de suplentes.

Los primeros compromisos de Ruiz como entrenador confirmado serán frente a Ecuador y Argentina durante la fecha FIFA de noviembre. Ambos encuentros servirán para comenzar a evaluar el funcionamiento del equipo y definir las primeras decisiones del proyecto hacia el Mundial 2030.

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