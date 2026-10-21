Mixco vs Municipal en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Municipal por la jornada 12 del Torneo Apertura de Guatemala.

Mixco vs Municipal, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Mixco y Municipal! Ambos equipos se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el estadio Santo Domingo de Guzmán, a partir de las 15:00 horas, en un encuentro pendiente de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

El conjunto dirigido por Fabricio Benítez intentará hacerse fuerte como local y cortar su racha negativa frente a los escarlatas. Mixco solamente consiguió una victoria en los últimos cinco enfrentamientos ante Municipal y acumula cuatro partidos consecutivos sin convertirle goles, con 12 tantos recibidos durante ese período.

Por su parte, Municipal buscará sumar tres puntos que le permitan alcanzar a Antigua GFC en lo más alto de la clasificación. Los chicharroneros también tienen un objetivo importante, ya que una victoria les permitiría escalar hasta la cuarta posición.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Municipal hoy miércoles 21 de octubre de 2026?

El encuentro reprogramado entre Mixco y Municipal se disputará este miércoles 21 de octubre a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Municipal para la jornada 12, al momento

Deportivo Mixco : Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Allen Yanes, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín, Yonathan Pozuelos, Cristian Jiménez, Christian Ojeda, Melvin Gómez, José Bolaños y Lynner García. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Allen Yanes, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín, Yonathan Pozuelos, Cristian Jiménez, Christian Ojeda, Melvin Gómez, José Bolaños y Lynner García. : Fabricio Benítez. Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales, Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Cristian Hernández, Erik López y José Martínez. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Mixco vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

24 de julio de 2026 | Municipal 2-0 Mixco | Torneo Apertura

9 de mayo de 2026 | Municipal 5-0 Mixco | Torneo Clausura

6 de mayo de 2026 | Mixco 0-2 Municipal | Torneo Clausura

26 de abril de 2026 | Municipal 3-0 Mixco | Torneo Clausura

4 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura

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