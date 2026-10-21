Mixco vs Municipal en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Municipal por la jornada 12 del Torneo Apertura de Guatemala.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Mixco y Municipal! Ambos equipos se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el estadio Santo Domingo de Guzmán, a partir de las 15:00 horas, en un encuentro pendiente de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.
El conjunto dirigido por Fabricio Benítez intentará hacerse fuerte como local y cortar su racha negativa frente a los escarlatas. Mixco solamente consiguió una victoria en los últimos cinco enfrentamientos ante Municipal y acumula cuatro partidos consecutivos sin convertirle goles, con 12 tantos recibidos durante ese período.
Por su parte, Municipal buscará sumar tres puntos que le permitan alcanzar a Antigua GFC en lo más alto de la clasificación. Los chicharroneros también tienen un objetivo importante, ya que una victoria les permitiría escalar hasta la cuarta posición.
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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Municipal hoy miércoles 21 de octubre de 2026?
El encuentro reprogramado entre Mixco y Municipal se disputará este miércoles 21 de octubre a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.
Alineaciones del Mixco vs Municipal para la jornada 12, al momento
- Deportivo Mixco: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Allen Yanes, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín, Yonathan Pozuelos, Cristian Jiménez, Christian Ojeda, Melvin Gómez, José Bolaños y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.
- Municipal: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales, Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Cristian Hernández, Erik López y José Martínez. DT: Mario Acevedo.
Antecedentes del Mixco vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala
- 24 de julio de 2026 | Municipal 2-0 Mixco | Torneo Apertura
- 9 de mayo de 2026 | Municipal 5-0 Mixco | Torneo Clausura
- 6 de mayo de 2026 | Mixco 0-2 Municipal | Torneo Clausura
- 26 de abril de 2026 | Municipal 3-0 Mixco | Torneo Clausura
- 4 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura