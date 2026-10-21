¿Megapuente del 30 de octubre al 2 de noviembre? Esto sabemos sobre las clases de la SEP en Día de Muertos

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días consecutivos sin clases por el Día de Muertos, del 30 de octubre al 2 de noviembre

Los días festivos en octubre. | Reuters

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un periodo de cuatro días sin actividades escolares con motivo de la celebración del Día de Muertos 2026. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de clases comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, por lo que los alumnos regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre.

Este periodo se debe a la coincidencia de la sesión del Consejo Técnico Escolar con el fin de semana y la conmemoración del Día de Muertos. La medida aplica para escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP, aunque no representa cuatro días de descanso para todo el personal educativo.

¿Por qué no hay clases el 30 de octubre en escuelas de la SEP?

El viernes 30 de octubre de 2026 no habrá clases para estudiantes de educación básica debido a la realización de una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), contemplada en el calendario de la SEP.

Durante estas reuniones, los docentes y directivos analizan el desarrollo del ciclo escolar, revisan las necesidades de los estudiantes y establecen acciones relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

¿El 2 de noviembre tampoco hay clases? Esto sabemos del Día de Muertos

El lunes 2 de noviembre de 2026 también está contemplado como día de suspensión de actividades escolares en el calendario de la SEP, por lo que los estudiantes de educación básica no tendrán clases.

La fecha corresponde al Día de Muertos, una celebración mexicana que combina prácticas de los pueblos originarios para recordar a las personas fallecidas con las conmemoraciones católicas de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.

Durante estas fechas, las familias acostumbran a colocar ofrendas con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, alimentos y otros elementos dedicados a sus seres queridos. Las actividades y ceremonias varían según las costumbres de cada comunidad.

¿El Día de Muertos es festivo en México y deben pagarme doble si trabajo?

Aunque el Día de Muertos forma parte del calendario de celebraciones en México, el 1 y el 2 de noviembre no están reconocidos como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de pagos IMSS e ISSSTE noviembre 2026

Esto significa que las empresas no tienen la obligación legal de suspender actividades durante estas fechas. Los trabajadores deberán cumplir con sus jornadas habituales, salvo que su empleador establezca condiciones distintas mediante contratos, acuerdos o disposiciones internas.

Asimismo, quienes trabajen el 2 de noviembre no tienen derecho a un pago extraordinario únicamente por tratarse del Día de Muertos, ya que la fecha no aparece entre los descansos obligatorios establecidos en el artículo 74 de la LFT.

¿Cuántos días suspenderán clases en noviembre 2026?

Durante noviembre de 2026, los estudiantes de educación básica tendrán tres fechas de suspensión de clases contempladas en el calendario escolar de la SEP:

Lunes 2 de noviembre: suspensión de actividades escolares por el Día de Muertos.

Lunes 16 de noviembre: suspensión por la conmemoración de la Revolución Mexicana, correspondiente al 20 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre: sesión del Consejo Técnico Escolar.

De esta manera, noviembre contará con tres días hábiles sin clases, además de los fines de semana. A estas fechas se suma el viernes 30 de octubre, que dará origen al periodo de cuatro días de descanso por el Día de Muertos.

¿Qué hacer con niños durante el puente de Día de Muertos en CDMX?

Durante el periodo sin clases, la Ciudad de México contará con actividades relacionadas con el Día de Muertos, entre ellas talleres, presentaciones artísticas, exposiciones y recorridos por espacios públicos.

Una de las opciones será la Feria de las Calacas en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), programada para el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas. Contará con narraciones, teatro, música, talleres y ofrendas, con entrada libre y cupo limitado en determinadas actividades.

También habrá actividades para niñas y niños en el Pabellón de Cultura Comunitaria, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, el 31 de octubre, de 11:30 a 16:00 horas.

En el Centro Histórico estará instalada la Ofrenda Monumental del Zócalo, del 29 de octubre al 2 de noviembre. Además, el Gran Desfile de Día de Muertos está previsto para el sábado 31 de octubre, a las 14:00 horas, con un recorrido desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.

Otras alternativas incluyen la presentación infantil de La Llorona en Utopía Centli Topilejo y las celebraciones de San Andrés Mixquic, donde se realizan actividades comunitarias relacionadas con las ofrendas y el recuerdo de los difuntos.

Antes de acudir, se recomienda consultar los horarios, las condiciones de acceso y las posibles afectaciones viales, especialmente en las actividades que reúnen a un mayor número de asistentes.