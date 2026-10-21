Motagua vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la ida de semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Motagua vs Alajuelense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Motagua y Alajuelense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa. El encuentro comenzará a las 19:00 horas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice, y a las 20:00 en Panamá. Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la transmisión a través de ESPN y Disney+, en un duelo en el que los hondureños buscarán aprovechar su localía ante el vigente tricampeón regional.

Motagua llega invicto y con la ilusión de dar otro paso hacia la final, después de eliminar al Alianza de El Salvador con un marcador global de 3-0 en los cuartos de final. El Ciclón Azul, dirigido por Javier López, terminó como líder del Grupo D, por encima de Cartaginés, Municipal, FAS y Verdes. En el campeonato hondureño, los azules vienen de vencer 2-0 al Platense y ocupan el cuarto lugar con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y tres derrotas. Ese triunfo les permite afrontar con confianza una serie exigente frente al conjunto costarricense.

Por su parte, Alajuelense mantiene la mira en su cuarto título consecutivo y aseguró su presencia en semifinales tras superar al Marathón de Honduras por un global de 5-3. Los manudos afrontan esta etapa con Óscar “Machillo” Ramírez nuevamente en el banquillo, tras la salida de Ismael Rescalvo. La Liga había encabezado el Grupo A, que compartió con Firpo, Plaza Amador, Xelajú MC y Diriangén, y llega a Tegucigalpa después de vencer 3-2 como visitante al Inter San Carlos. Ese resultado la ubicó en el cuarto puesto del campeonato costarricense con 19 puntos, a cinco de los líderes Saprissa y Cartaginés.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Motagua vs Alajuelense de ida de semifinales de Copa Centroamericana?

El encuentro entre Motagua y Alajuelense se disputará el jueves 22 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs Alajuelense hoy

Ni Motagua ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de ida de semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Javier López y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Oscar Padilla, José Reyes; Jefryn Macías, Denis Meléndez, Jesús Batiz; y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Giancarlo González, Yeison Molina, Ronald Matarrita; Celso Borges, Roan Wilson; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

MÁS INFORMACIÓN: Cartaginés toma una drástica decisión con Olimpia antes de la semifinal de Copa Centroamericana

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs Alajuelense

Motagua y Alajuelense se enfrentaron en cinco oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:

30 de septiembre de 2025 | Motagua 1-2 Alajuelense | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025

| Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025 23 de septiembre de 2025 | Alajuelense 0-1 Motagua | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025

| Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025 31 de agosto de 2023 | Alajuelense 5-1 Motagua | Copa Centroamericana 2023

| Copa Centroamericana 2023 29 de septiembre de 2011 | Alajuelense 1-0 Motagua | Concachampions 2011

| Concachampions 2011 15 de septiembre de 2011 | Motagua 2-4 Alajuelense | Concachampions 2011

Te puede interesar –