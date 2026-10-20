Frente frío, masa de aire polar y un Norte ponen en alerta a México por temperaturas congelantes: estos estados son los afectados

La masa de aire polar asociada al frente frío 2 provocará un descenso de temperatura y lluvias intensas en México

El frío seguirá presente en buena parte del país | REUTERS/Daniel Becerril

México enfrenta una nueva semana de cambios marcados en el clima por la presencia del frente frío número 2 y la masa de aire polar que lo acompaña, combinación que mantendrá bajas temperaturas, lluvias de consideración, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varias regiones del país. El sureste y el Golfo de México se encuentran entre las zonas con mayores afectaciones.

Aunque el frente comenzará a alejarse gradualmente del territorio nacional, el aire polar seguirá influyendo en las condiciones meteorológicas durante los próximos días, especialmente en la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y sureste. Protección Civil mantiene llamados de precaución ante el riesgo de inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y oleaje alto en los estados con mayores acumulados de lluvia.

Frente frío 2, masa de aire polar y un evento Norte: ¿Cuál es el pronóstico del clima para México?

El frente frío número 2 permanece sobre la región del Golfo de México y su interacción con otros sistemas mantiene condiciones para lluvias torrenciales y extraordinarias en puntos de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. A esto se suma la masa de aire polar, responsable del descenso de temperatura que se extenderá a diferentes zonas del centro, norte, oriente y sureste del territorio.

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Otro de los efectos importantes será el evento de Norte. En las zonas con mayor intensidad se contemplan rachas que pueden acercarse o superar los 100 kilómetros por hora, principalmente en Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones también generan oleaje elevado, por lo que las zonas costeras permanecerán bajo vigilancia. Durante los días previos, el SMN llegó a registrar rachas previstas de hasta 110 a 120 km/h por el mismo sistema frontal.

Los efectos no terminarán inmediatamente con la salida del frente. Entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre, la masa de aire polar continuará favoreciendo temperaturas diurnas más bajas en buena parte del país, mientras que los vientos de componente norte persistirán principalmente sobre el sur de Veracruz, Oaxaca y el Golfo de Tehuantepec.

¿Cuáles son los estados con alerta por temperaturas congelantes y lluvias?

Las mayores afectaciones por lluvia se concentran en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde se contemplan acumulados que pueden alcanzar niveles torrenciales o extraordinarios. Protección Civil también mantiene especial atención sobre Campeche, Yucatán y Quintana Roo por las precipitaciones continuas, el aumento en niveles de cuerpos de agua y el riesgo de deslaves.

En otras regiones también habrá precipitaciones. Puebla, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán aparecen entre las entidades con posibilidad de lluvias fuertes, mientras que Yucatán y Quintana Roo pueden registrar lluvias muy fuertes. Las tormentas podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y granizo.

El frío también será un factor a seguir. En días recientes, el SMN pronosticó temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, además de valores de 0 a 5 grados en partes altas de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Cuándo empieza la temporada de frío en México? Calendario de frentes fríos

La temporada de frentes fríos en México comienza estadísticamente en septiembre y concluye en mayo del año siguiente. Para el periodo 2026-2027, el Servicio Meteorológico Nacional estima la llegada de 56 sistemas frontales, una cifra superior al promedio climatológico de 50 registrado para el periodo 1990-2020.

El calendario previsto contempla 3 frentes fríos en septiembre, 7 en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo. El periodo de mayor actividad llegará entre noviembre y febrero, cuando se esperan 32 sistemas, más de la mitad de todos los pronosticados para la temporada.

El SMN también anticipa que la temporada estará influenciada por El Niño, situación que puede favorecer episodios de humedad y modificar el comportamiento de las masas de aire frío. Por ello, además de temperaturas bajas, los próximos meses pueden traer nuevos eventos de Norte, lluvias, oleaje elevado y, bajo condiciones específicas, tormentas invernales en el norte y noroeste del país.

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