Día de Muertos en México 2026: ¿Cuándo se pone el altar, qué se pone y cuál es su significado?

El altar que se coloca en el Día de Muertos tiene un origen que combina las celebraciones católica con la herencia de las culturas mesoamericanas

El significado del altar de Día de Muertos | Claro Sports

El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, una celebración que refleja la manera en que las culturas del país entienden la muerte y mantienen vivo el recuerdo de sus seres queridos. Sus orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, cuyos pueblos desarrollaron distintas creencias y rituales en torno al fallecimiento y al destino de las almas. Con la llegada de los españoles, estas prácticas se encontraron con las tradiciones católicas europeas y dieron paso a una expresión cultural que, con el paso de los siglos, adquirió una identidad propia.

Lejos de ser una celebración dedicada únicamente a la ausencia, el Día de Muertos representa una forma de comprender la vida, la memoria y el vínculo entre quienes permanecen y quienes ya partieron. Su evolución a lo largo de la historia muestra la convivencia de distintas creencias y costumbres que hoy forman parte de la identidad mexicana. Así, esta tradición se mantiene como una de las manifestaciones culturales más importantes del país, reconocida por su riqueza histórica y por la manera en que transforma el recuerdo de la muerte en una celebración de la vida.

¿Cuándo se pone el altar de Día de Muertos?

La tradición del altar de Día de Muertos tiene fechas clave que marcaron su celebración a partir de la evangelización y la llegada de los misioneros españoles, quienes vincularon los rituales prehispánicos con el calendario católico. Así, el 1 de noviembre quedó dedicado al Día de Todos los Santos, fecha para recordar a los niños fallecidos, conocidos como ‘angelitos’, mientras que el 2 de noviembre corresponde al Día de los Fieles Difuntos, jornada destinada a honrar la memoria de los adultos que ya partieron.

Día de Muertos en México 2026: esto es todo lo que se pone en un altar

La ofrenda de Día de Muertos es uno de los símbolos más representativos de la tradición mexicana y cada uno de sus elementos tiene un lugar especial para recibir a los seres queridos que ya partieron. Las fotografías de los difuntos ocupan un sitio central, acompañadas por las flores de cempasúchil, cuyas tonalidades anaranjadas llenan de vida el altar, y las veladoras, que representan la luz en el camino de regreso. A estos elementos se suman el agua, la sal, el papel picado, el pan de muerto y las calaveritas de azúcar, piezas fundamentales de una tradición que une el recuerdo, el cariño y la celebración de la vida.

La comida también ocupa un lugar especial en la ofrenda, con frutas, platillos y bebidas que los difuntos disfrutaban en vida, como una muestra de amor por parte de sus familiares. El copal o incienso aporta su aroma característico, mientras que los objetos personales permiten evocar momentos y experiencias compartidas. En algunos altares también aparecen imágenes religiosas, cruces y petates, entre otros elementos que dependen de las costumbres de cada familia y de la región del país. Así, cada ofrenda adquiere una identidad propia y se convierte en una expresión de afecto que mantiene vivos los recuerdos de quienes siempre tendrán un lugar en el hogar.

¿Qué significado tiene el altar de Día de Muertos?

El Día de Muertos es una de las tradiciones más entrañables de México, una celebración en la que el amor por los seres queridos trasciende el tiempo y la ausencia. Cada 1 y 2 de noviembre, miles de familias colocan sus altares con la ilusión de recibir a quienes ya partieron, pero que, de acuerdo con la creencia popular, regresan al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos. Entre flores, veladoras, fotografías y platillos especiales, cada ofrenda se convierte en un espacio lleno de recuerdos, cariño y respeto, donde la memoria mantiene viva la presencia de quienes dejaron huella en el corazón de sus familias.

Cada elemento del altar tiene un significado especial y contribuye a dar vida a esta tradición. La flor de cempasúchil, con su intenso color anaranjado y su aroma inconfundible, guía a las almas de regreso a casa, mientras que las veladoras representan la luz, la esperanza y la fe. El pan de muerto simboliza la fraternidad entre la vida y la muerte; el agua representa la pureza y la renovación; y el papel picado recuerda la fragilidad de la existencia. Por su parte, las calaveritas de azúcar ofrecen una manera festiva de mirar a la muerte, sin temor y con un toque de humor. A todo esto se suman los alimentos y las bebidas favoritas de los difuntos, un homenaje lleno de afecto que conecta los recuerdos con los sabores que disfrutaron en vida.

La forma del altar también guarda un significado especial. Tradicionalmente, las ofrendas cuentan con tres niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo, una manera de simbolizar los distintos planos de la existencia. Sin embargo, algunas familias optan por altares de siete niveles, asociados con los pasos que, según ciertas creencias, recorren las almas antes de alcanzar el descanso eterno. Más allá de su tamaño o de los elementos que lo componen, cada altar cuenta una historia familiar y refleja una misma idea: la muerte no borra los vínculos ni los recuerdos. En México, durante estos días, las flores, las velas y los platillos favoritos se convierten en una cálida invitación para que quienes nunca se han ido del todo regresen, aunque sea por un instante, al lugar donde siempre tendrán un hogar.