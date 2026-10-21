Luis Suárez y su gran racha en el inicio de la Champions League: ¡Más de un gol por partido!

El delantero colombiano ha tenido una estupenda seguidilla de juegos marcando en la competición europea.

Luis Suarez con Sporting CP/ REUTERS/Rodrigo Antunes.

Luis Javier Suárez, sin duda, es sinónimo de gol en el Sporting de Lisboa. El delantero samario se volvió imparable desde que se abrió el telón de la temporada, al igual que el año pasado, pero con el objetivo de engrandecer las estadísticas y elevar a su equipo en la asignatura pendiente: los títulos. Siempre dice “presente” en cada juego de alto impacto.

El cafetero llegó en buen estado de forma al Sporting tras acudir al llamado de la Selección en fecha FIFA. Marcó por Liga frente al Braga al entrar desde el banco de suplentes, mientras que por Champions League encadenó dos festejos al hilo. Participó en la victoria 0-2 ante el Lens en Francia, además de reportarse con doblete pese a la caída 2-3 en casa a manos del LASK Linz de Austria. Tiempo atrás había anotado en el triunfo 3-1 sobre Galatasaray.

De todas maneras, Suárez siempre está al tanto. Rompió el cero al convertir desde el punto penal luego de una infracción en el área sobre Nestory Irankunda. Con su pierna derecha, chutó cruzado al poste derecho de la portería rival. Celebración valiosa de Suárez, quien llega a ocho conversiones en Champions con el elenco lusitano (sumándole la del segundo tanto). Es más, ya lidera la tabla como máximo goleador histórico del club en esta competición.

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Y no solo es eso. Fue responsable del segundo gol para los suyos cerca de bajarse el telón del compromiso. Cazó un balón suelto en el área para simplemente empujar el balón al fondo en medio de una épica atajada del portero rival. No obstante, dejó el rebote suelto y solo le bastó capitalizar el descuento al filo de la adición. ¡Ya suma cuatro tantos en tres compromisos!

Luis Suárez le pisa los talones a Jackson Martínez

Su objetivo personal será alcanzar el récord de colombianos con más partidos al hilo anotando en la Champions League. Suárez iguala el registro que únicamente ostenta Jackson Martínez, histórico delantero del Porto, quien sumó tres compromisos seguidos en la fase de grupos de la Champions League 2014/15.

El delantero apodado como ‘Cha cha chá’, al servicio de los ‘Dragones’, anotó ante el Bate Borisov (6-0) en el inicio de la fase de grupos, seguido de un doblete (2-2) en la igualdad frente al Shakhtar Donetsk y un triunfazo (0-2) contra el Bilbao en San Mamés. De marcar frente al Shakhtar Donetsk, lograría un hito para el fútbol colombiano.

Es más, el ariete va encaminado a igualar su mejor performance de goles con el Sporting esta temporada. Escaló a 11 dianas en la misma cantidad de partidos por todo concepto, incluyendo Primeira Liga y la Champions League. Cabe recordar que, la anterior campaña, sumó nada menos que 38 conversiones en 52 compromisos en total.

Por lo pronto, el Sporting va en la posición °12 de la fase de Liga con 6 unidades. Su próximo duelo, por Champions, será ante los ucranianos fuera de casa el próximo martes 3 de noviembre. Por lo pronto, espera seguir aportando en ataque para el juego de este fin de semana ante el Viseu, como local, por la fecha 9 de la Liga este domingo 25 de octubre.

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