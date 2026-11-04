Muere Carlos Albert a los 83 años, exfutbolista que jugó para el Necaxa y la Selección Mexicana

Participó con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y fue campeón panamericano en 1967; posteriormente trabajó como narrador, analista y comentarista

El exfutbolista tenía 83 años de edad | @Carlos_Ponz

Carlos Albert Llorente murió a los 83 años, dejando una trayectoria que abarcó el fútbol profesional y más de cuatro décadas frente a los micrófonos. El exjugador del Necaxa se convirtió posteriormente en narrador, analista y comentarista, con una carrera marcada por su participación en distintos medios de comunicación y por investigaciones que tuvieron repercusión en el fútbol mexicano.

¿Quién fue Carlos Albert Llorente y cuál fue su legado en el periodismo deportivo?

Carlos Albert desarrolló su carrera como futbolista con Necaxa entre 1961 y 1971, donde se desempeñó como defensa central. Durante esa etapa participó con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y formó parte del equipo que conquistó el campeonato panamericano de Winnipeg 1967.

En Necaxa compartió la defensa con el argentino Pedro Dellacha y posteriormente hizo pareja con el uruguayo Francisco Majewski. Su etapa como futbolista terminó en 1971, cuando el club cambió de propietarios y pasó a llamarse Atlético Español. Albert decidió retirarse ante las nuevas condiciones de contratación.

Su siguiente etapa comenzó en los medios. En 1978 participó como narrador en el Mundial de Argentina. Su experiencia como futbolista le permitió trasladar su conocimiento del deporte a la televisión y la radio.

José Ramón Fernández fue una de las figuras que impulsó su desarrollo como comentarista dentro de un grupo de comunicadores que tenían antecedentes como deportistas. Luis Villicaña, quien trabajó con Albert, explicó que Fernández buscaba incorporar a especialistas que conocieran desde dentro las disciplinas que analizaban.

Después de casi cinco décadas vinculadas al deporte, Albert anunció su retiro de los medios el 29 de octubre del 2021. Se dijo agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera y explicó el significado que tuvo para él trabajar en los medios.

“Nadie puede caminar por estos senderos por sí solo, es indispensable caminar en compañía para crecer. Por eso me considero un privilegiado, por haber podido transitar por estos caminos tan hostiles y competidos de la mano de los mejores y más reconocidos periodistas de esta época”, expresó en aquel mensaje.

¿De qué murió Carlos Albert hoy 3 de noviembre de 2026 y quién confirmó la noticia?

Hasta el momento no se ha especificado la causa de muerte de Carlos Albert, sin embargo la noticia ha sido confirmada por diversas personalidades del periodismo deportivo.

“Han sido muchos años de lucha, de estar en esto que a mí me fascina. Además fue por herencia. Mi padre fue uno de los pioneros de la locución en México, entonces yo crecí en un ambiente de radio y de televisión. Me duele mucho dejarlo porque ha sido mi vida, pero yo creo que llegó el momento de dejar descansar a la gente”, señaló durante su despedida.

Reacciones tras la muerte de Carlos Albert a los 83 años; el mundo del deporte lo despide

La noticia provocó mensajes de reconocimiento entre periodistas, comentaristas y figuras vinculadas con el deporte mexicano. José Ramón Fernández, David Faitelson, Francisco Javier González, Carlos Ponce de León, John Sutcliffe y Enrique Beas se encuentran entre las personalidades que le dedicaron palabras de homenaje.

Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 4, 2026

Recibo con profunda pena la noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Colega, amigo, consejero de muchos cuando iniciamos en esto. Guerrero implacable, valiente dentro y fuera de la cancha. Descanse en paz. A su esposa Guille, a sus hijos Barbara y Carlitos, un abrazo lleno de recuerdos. Como los de aquel equipo imbatible de los 80. — Fco Javier González (@FJG_TD) November 4, 2026

🕊️⚽️🎙️ Vaya noticia triste, se nos adelanta el queridísimo y admirado CARLOS ALBERT LLORENTE. Tuve la enorme fortuna de coincidir en distintos espacios, en especial en @laoctavasports, un personaje que tras ser futbolista fue frontal en el micrófono, elevó la voz como pocos. QEPD Carlos Albert Una semblanza a su retiro tras medio siglo de carrera: https://t.co/ZMBYfN0Lk0 — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) November 4, 2026

Con mucha tristeza me acaban de avisar Que un gran amigo y compañero @calbert57 Falleció esta noche. Fuerte abrazo a toda la familia. — John Sutcliffe (@espnsutcliffe) November 4, 2026

Nos ha dejado uno de los más grandes periodistas deportivos que ha dado este país. Un luchador en toda la extensión de la palabra. Una voz fuerte y necesaria. Descansa en paz y vuela muy alto querido Carlos Albert. Gracias por todo. — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) November 4, 2026

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

Los mensajes destacaron principalmente su recorrido desde las canchas hasta los medios de comunicación y su participación en episodios que marcaron la historia del fútbol mexicano. Albert construyó una carrera en la que combinó su experiencia como futbolista con el análisis y la cobertura periodística.

Con su fallecimiento, el periodismo deportivo mexicano despide a un profesional que permaneció durante décadas en radio y televisión y que dejó una trayectoria que comenzó como futbolista del Necaxa y continuó detrás de los micrófonos.