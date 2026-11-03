Temblor en Mexicali de 4.7 hoy 3 de noviembre: ¿Es parte de los movimientos de la falla de San Andrés?

El movimiento se registró en el Valle de Mexicali, una región ligada al límite entre las placas del Pacífico y Norteamérica; autoridades no reportan daños

Sismo de 4.7 en Mexicali: ¿Dónde fue el epicentro y a qué profundidad? Claro Sports

Un sismo sacudió Mexicali y su valle durante la mañana de hoy martes 3 de noviembre de 2026. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 4.7, mientras que otros organismos mexicanos difundieron estimaciones preliminares distintas: el Servicio Sismológico Nacional lo ubicó en 4.6 y RESNOM-CICESE llegó a reportarlo inicialmente por encima de esos valores. El movimiento ocurrió alrededor de las 10:27 horas, tiempo de Baja California.

Sismo de 4.7 en Mexicali: ¿Dónde fue el epicentro y a qué profundidad?

De acuerdo con el USGS, el epicentro se localizó aproximadamente 10 kilómetros al norte de Delta, en el Valle de Mexicali, con una profundidad de 15.8 kilómetros. El SSN utilizó como referencia un punto situado 12 kilómetros al noroeste de Guadalupe Victoria, con una profundidad calculada en 14 kilómetros. Las diferencias entre los reportes responden a los métodos y estaciones utilizados por cada organismo y pueden modificarse conforme se revisan los datos.

Good morning Southern California! Did you feel the magnitude 4.7 earthquake about 4 miles north of Delta, Baja California Mexico at 10:27 am? The ShakeAlert Earthquake Early Warning system was activated.



See: https://t.co/OiEk1usxMP@ImperialCntyCA @SanDiegoCounty @Cal_OES… pic.twitter.com/aR1hO97Cks — USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) November 3, 2026

¿Cuál es el saldo por el temblor de 4.7 hoy 3 de noviembre en Mexicali?

Hasta los primeros reportes oficiales no se habían registrado personas lesionadas ni daños materiales de consideración. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que no existían afectaciones reportadas y pidió mantener precauciones ante posibles réplicas. Como medida preventiva fueron evacuadas instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, mientras Protección Civil mantuvo recorridos y monitoreo en distintos puntos del municipio.

El movimiento también provocó la aplicación de protocolos preventivos en inmuebles públicos de Mexicali. Autoridades estatales y municipales pidieron revisar viviendas y edificios, utilizar el 911 ante una emergencia y seguir únicamente información de canales oficiales, debido a que los parámetros de un sismo pueden actualizarse después de los primeros cálculos instrumentales.

Amigas y amigos de Mexicali, les informo que se registró un sismo de magnitud preliminar 5.1, con epicentro a 4 kilómetros al oeste-noroeste del ejido Nuevo león, de acuerdo con información del CICESE.



Hasta el momento no se reportan daños. Les pedimos mantener la calma, tomar… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) November 3, 2026

Temblor hoy en Mexicali: ¿Es parte de los movimientos de la falla de San Andrés?

El sismo ocurrió en una región relacionada con el mismo sistema tectónico que marca el límite entre las placas del Pacífico y Norteamérica, aunque eso no significa que pueda atribuirse directamente a la falla principal de San Andrés. El Servicio Sismológico Nacional ha explicado en estudios sobre la región que el sistema de fallas de Cerro Prieto, en Baja California, constituye una prolongación del sistema de San Andrés y presenta actividad sísmica frecuente.

Por ahora, no existe en los reportes consultados una determinación oficial que identifique qué falla específica produjo el movimiento de hoy 3 de noviembre. Si bien se puede señalar que ocurrió dentro de una zona tectónicamente conectada al sistema regional de San Andrés, no se puede afirmar que el temblor se originó directamente sobre la falla de San Andrés sin un análisis geológico posterior.

AVISO ⚠️

El protocolo de seguridad continúa por el sismo de 4.7 grados en la escala de Richter, registrado a las 10:27 AM en el Valle de Mexicali.



Por revisión preventiva se han realizado evacuaciones de inmuebles educativos dentro de la UABC y el COBACH. Hasta el momento no se… — Gobierno de Mexicali (@GobiernoMxl) November 3, 2026

Falla de San Andrés y Anillo de Fuego: ¿Qué son, dónde pasan y por qué producen temblores?

La falla de San Andrés tiene alrededor de 1,300 kilómetros de longitud y atraviesa gran parte de California. Es una falla transformante en la que las placas del Pacífico y Norteamérica se desplazan horizontalmente una respecto de la otra. La acumulación y liberación de tensión a lo largo de este límite genera sismos, mientras en Baja California ese sistema continúa mediante otras fallas asociadas al límite de ambas placas.

El Anillo de Fuego del Pacífico, en cambio, es un cinturón tectónico mucho más amplio que rodea al océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica mundial. El USGS señala que aproximadamente 90% de los terremotos del planeta se registra en esa franja. Buena parte de su actividad está relacionada con zonas de subducción, donde una placa se introduce debajo de otra, aunque también incluye otros tipos de límites tectónicos.