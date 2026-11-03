Papa León XIV en México: ¿Qué se sabe de la visita a la Basílica de Guadalupe del pontífice?

El Vaticano aún no confirma una visita del pontífice a México, aunque la Basílica de Guadalupe figura entre sus posibles destinos

Papa León podría venir a México | Reuters

La posibilidad de una visita del Papa León XIV a México volvió a tomar fuerza después de que María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, asegurara que el pontífice viajará al país para acudir a la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, la Santa Sede todavía no ha confirmado oficialmente el viaje.

La declaración se produjo durante una conferencia de prensa en el Vaticano, en la que se presentaron los detalles de la gira apostólica que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre de 2026.

¿Cuándo visitará México el Papa León XIV y qué ciudades? Esto se sabe

Hasta el momento no existe una fecha confirmada para la visita del Papa León XIV a México. No obstante, María Montserrat Alvarado, quien asumió el 1 de noviembre la dirección del Dicasterio para la Comunicación, aseguró que el pontífice tiene previsto acudir al santuario guadalupano.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe”, declaró la funcionaria mexicana, quien también indicó que anunciará el viaje cuando corresponda.

Entre las posibilidades que se han mencionado figura 2027, particularmente septiembre, aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano también ha contemplado 2031, cuando se conmemorarán los 500 años del acontecimiento guadalupano.

Por su parte, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, planteó que una eventual visita a Estados Unidos podría incluir una escala en México.

La Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, es el único destino mencionado de manera específica. No se han dado a conocer otras ciudades ni actividades que pudieran formar parte del recorrido. El interés de León XIV por visitar México se conoce desde noviembre de 2025, cuando manifestó su intención de acudir al recinto religioso.

¿Qué países de Latinoamérica visitará en 2026 el Papa León XIV?

Mientras se define una posible visita a México, el Vaticano tiene programada una gira del Papa León XIV por tres países de Sudamérica durante noviembre de 2026.

Las fechas anunciadas son:

Uruguay: del 6 al 8 de noviembre.

Argentina: del 8 al 11 de noviembre.

Perú: del 11 al 17 de noviembre.

A diferencia de la posible visita a México, este recorrido cuenta con un anuncio formal de la Santa Sede y un programa de actividades. México no está incluido en la gira de noviembre de 2026, por lo que los fieles deberán esperar una comunicación del Vaticano para conocer si León XIV viajará al país durante 2027 o en una fecha posterior.