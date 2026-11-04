Bryan Ruiz toma una decisión con Manfred Ugalde: será capitán de Costa Rica

La designación se produce después de un período complicado para el delantero.

Manfred Ugalde será uno de los lideres de Costa Rica | X: @laselecrc_

Manfred Ugalde tendrá una nueva responsabilidad en la Selección de Costa Rica. El entrenador Bryan Ruiz confirmó que el delantero del Spartak de Moscú formará parte del grupo de capitanes de la Tricolor durante el proceso rumbo al Mundial de 2030. La determinación llega después de que el atacante cumpliera la sanción que le impidió participar en compromisos anteriores del combinado nacional.

El futbolista de 24 años compartirá esa función con Keylor Navas, Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas. De esta manera, el cuerpo técnico pretende incorporar a jugadores de una generación más joven en las decisiones del plantel, sin prescindir de quienes acumulan mayor recorrido internacional.

Ruiz explicó que la elección fue consensuada con los referentes del vestuario. “Lo hablé también con los capitanes y decidimos que él va a ser uno de los capitanes. Entonces, va a asumir ese rol”, manifestó el seleccionador durante una entrevista con Claudio Ciccia.

Manfred Ugalde tendrá nuevas responsabilidades en la Selección de Costa Rica

La designación se produce después de un período complicado para el delantero. En noviembre de 2025 fue expulsado durante un encuentro frente a Honduras por las eliminatorias mundialistas y posteriormente recibió una suspensión de cuatro partidos. La sanción condicionó su disponibilidad durante 2026.

Con el castigo cumplido, Ugalde podrá reincorporarse al seleccionado. Bryan Ruiz ya conversó personalmente con el atacante sobre las exigencias de su nueva función: “Ya hablé con Manfred y, con toda la responsabilidad del caso, sabe lo que significa esa responsabilidad”.

El entrenador también destacó la necesidad de combinar futbolistas experimentados con otros que comienzan a asumir protagonismo. “Es importante tener ese balance entre jugadores de experiencia, jugadores de edad intermedia que estén en buen nivel y que sepan lo que es estar en la Selección, y los jóvenes que van a hacer sus primeras armas”.

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En cuanto a su actualidad deportiva, Ugalde registra diez goles durante la presente temporada con Spartak de Moscú. El costarricense superó los ocho tantos que había conseguido en la campaña anterior y mantiene continuidad en el fútbol ruso.

Ruiz también valoró su actitud durante las últimas eliminatorias. “Fue el jugador diferente cuando las cosas se complicaron, quería agarrar la pelota, quería hacer cosas diferentes”, señaló el técnico al recordar el rendimiento del atacante.

Costa Rica enfrentará a Ecuador el 13 de noviembre y posteriormente visitará a Argentina el día 17. Ambos amistosos permitirán observar las primeras decisiones de Ruiz como entrenador definitivo, mientras Ugalde buscará recuperar su lugar en el equipo y comenzar a ejercer su nueva función dentro del plantel.

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