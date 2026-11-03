Pensión del Bienestar 2027: ¿De cuánto será el aumento para los adultos mayores el próximo año?

El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que los apoyos del Bienestar tendrán un incremento superior a la inflación en 2027

Pensiones Bienestar: calendario completo de pagos 2026 | @bienestarmx

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá modificaciones en 2027, una noticia que ha despertado el interés de millones de beneficiarios en México. El Gobierno federal confirmó que los programas sociales recibirán un incremento superior a la inflación durante el próximo año, por lo que las personas de 65 años o más podrán esperar un ajuste en el apoyo económico que reciben cada dos meses.

El anuncio llega mientras la Secretaría de Bienestar realiza los preparativos para cerrar los pagos correspondientes a 2026. Actualmente, más de 13 millones 700 mil adultos mayores reciben una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales, cantidad que se deposita directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el monto que se entregará a partir de enero de 2027 y la fecha en que las autoridades darán a conocer la nueva cantidad.

¿Pensión del Bienestar tendrá aumento para el 2027? Gobierno hizo este anuncio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los Programas para el Bienestar tendrán un nuevo incremento durante 2027. Durante su conferencia matutina del 9 de septiembre de 2026, la mandataria explicó que el Paquete Económico contempla los recursos necesarios para mantener estos apoyos y aplicar aumentos superiores a la inflación, de acuerdo con las disposiciones constitucionales.

El anuncio también quedó reflejado en la propuesta presupuestaria presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el siguiente ejercicio fiscal, el Gobierno federal planteó destinar un billón 25 mil 388.5 millones de pesos a los programas sociales prioritarios, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contaría con una asignación propuesta de 543 mil 500 millones de pesos.

Sheinbaum señaló que la prioridad será garantizar la continuidad de los programas existentes y fortalecer los ingresos de las familias beneficiarias. Sin embargo, el incremento presupuestario no representa necesariamente el porcentaje que aumentará cada pensión, debido a que los recursos también deben cubrir la incorporación de nuevos derechohabientes y la operación de los apoyos.

¿De cuánto es el pago de la Pensión del Bienestar en 2026?

Durante 2026, las personas adultas mayores de 65 años reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses, cantidad establecida para el programa federal. El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y conforme al calendario que publica la Secretaría de Bienestar.

Este monto representa un incremento de 200 pesos bimestrales respecto a 2025, cuando los beneficiarios recibían 6 mil 200 pesos. En términos porcentuales, el ajuste aplicado entre ambos años fue de aproximadamente 3.23%, lo que equivale a mil 200 pesos adicionales a lo largo de los seis pagos ordinarios de 2026.

La pensión está dirigida a mujeres y hombres mexicanos de 65 años o más que residen en el país. Se trata de un apoyo de carácter universal reconocido en el artículo 4 de la Constitución, por lo que las personas que cumplen los requisitos pueden solicitar su incorporación durante los periodos de registro establecidos por las autoridades.

¿Cuánto cobrarán los adultos mayores a partir del 2027? Esto se sabe

Aunque el Gobierno federal confirmó que habrá un incremento, hasta el 3 de noviembre de 2026 no se ha anunciado una cantidad oficial para los pagos bimestrales de 2027. La cifra dependerá del ajuste que determinen las autoridades y de los recursos aprobados para el siguiente ejercicio fiscal.

Como referencia, el apoyo pasó de 6 mil 200 pesos en 2025 a 6 mil 400 pesos en 2026, es decir, aumentó 200 pesos. Si se repitiera exactamente ese incremento, la pensión alcanzaría los 6 mil 600 pesos bimestrales. No obstante, esa cantidad es únicamente un ejemplo y no debe considerarse un monto confirmado, ya que el Gobierno anunció un ajuste superior a la inflación.

La nueva cantidad deberá darse a conocer mediante los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar. Mientras tanto, los adultos mayores continuarán recibiendo 6 mil 400 pesos durante el último bimestre de 2026, correspondiente a noviembre y diciembre, antes de que entren en vigor los cambios del próximo año.

Calendario completo del último pago del Bienestar 2026: del 3 al 27 de noviembre

La Secretaría de Bienestar anunció que el último depósito del año se realizará del martes 3 al viernes 27 de noviembre de 2026, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Los pagos se distribuirán de acuerdo con la primera letra del apellido paterno o primer apellido de cada derechohabiente, con el objetivo de organizar la entrega de los recursos.

Este es el calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar para noviembre de 2026:

Letra del primer apellido Fecha de pago A Martes 3 de noviembre B Miércoles 4 de noviembre C Jueves 5 y viernes 6 de noviembre D, E, F Lunes 9 de noviembre G Martes 10 y miércoles 11 de noviembre H, I, J, K Jueves 12 de noviembre L Viernes 13 de noviembre M Martes 17 y miércoles 18 de noviembre N, Ñ, O Jueves 19 de noviembre P, Q Viernes 20 de noviembre R Lunes 23 y martes 24 de noviembre S Miércoles 25 de noviembre T, U, V Jueves 26 de noviembre W, X, Y, Z Viernes 27 de noviembre

Los depósitos no se realizarán durante los fines de semana ni el lunes 16 de noviembre, debido al descanso oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana. La dispersión concluirá el viernes 27, cuando reciban su apoyo las personas cuyo primer apellido comienza con W, X, Y o Z.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, recordó que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta. Los beneficiarios pueden consultar información sobre sus pagos en el portal oficial del Gobierno de México o comunicarse a la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64.

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