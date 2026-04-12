Omar ‘N’ seguirá en prisión tras negarle la libertad bajo fianza

La Fiscalía de Jalisco estaría lista para presentar la acusación definitiva contra el exfutbolista de las Chivas

Omar Bravo fue detenido en Jalisco en el mes de octubre | Fiscalía de Jalisco

Omar ‘N’ seguirá su proceso legal en prisión luego de que las autoridades le negaran la posibilidad de llevar el caso en libertad bajo fianza. El exjugador se mantendrá interno en el Penal de Puente Grande, en Jalisco, bajo la medida de prisión preventiva.

El caso sigue su curso luego de que Omar ‘N’ fue acusado de abuso sexual infantil agravado tras una denuncia presentada por una menor, quien fue su hijastra por la relación que sostuvo con la madre de la denunciante. Desde el año pasado, el exdelantero permanece en la cárcel mientras continúan las investigaciones.

La defensa del exfutbolista solicitó que pudiera enfrentar el proceso fuera de prisión, como ocurre en otros casos, pero la petición fue rechazada. Además de negar esa posibilidad, las autoridades ampliaron la medida cautelar, por lo que Omar ‘N’ podría permanecer en prisión preventiva hasta por dos años.

La vinculación a proceso se dio en octubre, meses después de su detención, por el delito que se le imputa. A partir de esa resolución, el proceso avanzó con la etapa de investigación y con la revisión de las medidas dictadas por la autoridad judicial.

Se venció la fecha para la investigación complementaria a Omar ‘N’

La defensa legal del imputado señaló que el 10 de abril venció el plazo de la investigación complementaria. Tras el cierre de ese periodo, el siguiente paso dentro del proceso es la audiencia intermedia, fase en la que se presentarán las pruebas que serían utilizadas en un eventual juicio.

La Fiscalía de Jalisco informó que ya se encuentra lista para presentar la acusación final contra Omar ‘N’. Salvador González de los Santos, titular de la dependencia, confirmó el avance del caso en esa etapa del procedimiento.

El avance hacia la audiencia intermedia, sin embargo, se mantiene detenido por un amparo promovido hace seis meses por el equipo de abogados del exjugador. Ese recurso legal ha frenado el paso inmediato hacia la siguiente fase del proceso penal.

A finales del año pasado, el abogado de la menor denunciante señaló que esperan una pena de entre cinco y 10 años de prisión en caso de que exista una sentencia condenatoria. Por ahora, Omar ‘N’ continuará en la cárcel, luego de que le fue negada la libertad bajo fianza y mientras el caso espera la resolución de los recursos pendientes.

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