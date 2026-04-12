Calendario Beca Rita Cetina 2026: ¿A quiénes les toca pago el lunes 13 de abril?

Checa esta información importante sobre los depósitos en el mes de abril de este apoyo económico

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en abril 2026? | @BecasBenito

La Beca Rita Cetina 2026 mantiene su calendario de pagos bimestrales con el objetivo de apoyar a estudiantes de escuelas públicas en todo México. Este programa, que busca fortalecer la permanencia escolar, se ha consolidado como un respaldo económico clave para miles de familias en el país.

Durante este segundo bimestre del año, cada beneficiario recibe un apoyo de $1,900 pesos, depositado directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. La dispersión de los recursos se realiza de manera escalonada, tomando como base la letra inicial del primer apellido, con el fin de garantizar un proceso ordenado y sin saturaciones.

Este esquema permite que los estudiantes y sus familias puedan organizar mejor el retiro del dinero, evitando largas filas en sucursales y cajeros. Además, facilita que el acceso al recurso sea más ágil y seguro en todo el territorio nacional.

Con el avance del calendario, este lunes 13 de abril corresponde el turno a un nuevo grupo de beneficiarios, quienes podrán disponer de su apoyo sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que el depósito se realiza de forma automática.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este 13 de abril y de cuánto es el depósito?

El lunes 13 de abril de 2026 recibirán el pago de la Beca Rita Cetina los estudiantes cuyos apellidos inician con las letras N, Ñ, O, P y Q.

El monto del depósito es de $1,900 pesos por beneficiario, correspondiente al segundo bimestre del año. Este apoyo se entrega directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada al estudiante, sin necesidad de acudir a realizar ningún trámite adicional.

Beca Rita Cetina abril 2026: calendario completo, letra por letra

El calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2026 para abril está organizado de la siguiente manera:

Miércoles 1 de abril: A, B

Lunes 6 de abril: C

Martes 7 de abril: D, E, F

Miércoles 8 de abril: G

Jueves 9 de abril: H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril: M

Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Martes 15 de abril: S

Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Se recomienda a los beneficiarios acudir a retirar su apoyo en la fecha correspondiente según la inicial de su apellido, revisar previamente su saldo y utilizar únicamente canales oficiales para cualquier consulta, con el fin de evitar contratiempos o posibles fraudes.

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