Deportivo Cali vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Cali y Llaneros por la fecha 16 del FPC.
Jornada de clásicos en el primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios hace las veces de local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe. Dos equipos que están urgidos de tres puntos para estar más cerca de una posible clasificación a las finales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.
Resultado al momento: Millonarios – Santa Fe | Jornada 16 Liga BetPlay 2026-I
Horario del partido Deportivo Cali vs Llaneros, hoy 12 de abril
El duelo entre ‘caleños’ y el equipo de ‘la media Colombia’ por la decimosexta jornada de la fase del todos contra todos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano dará inicio a partir de las 4:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 3:10 de la tarde.
Alineaciones del Deportivo Cali vs Llaneros para la fecha 16, al momento
- Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Dinenno. DT: Rafale Dudamel.
- Llaneros: Juan Camilo Loaiza; Juan David Pertuz, Francisco Meza, Alejandro Moralez, Dennys Quintero; Marlon Sierra, Néider Ospina, Kevin Caicedo; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Carlos Barreiro. DT: José Luis García.
¿Quién transmite en vivo el Deportivo Cali vs Llaneros y dónde mirar en TV y streaming?
El partido que enfrenta a los dos equipos necesitados de puntos se podrá sintonizar a través de la pantalla de Win + Fútbol. Así mismo, la plataforma Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.
Antecedentes del Deportivo Cali vs Llaneros y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay
- 02.08.2025 | Cali 0-3 Llaneros.
- 18.02.2025 | Llaneros 0-1 Cali.