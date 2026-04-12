Deportivo Cali vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Cali y Llaneros por la fecha 16 del FPC.

Deportivo Cali vs Llaneros, en vivo | Claro Sports

Jornada de clásicos en el primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios hace las veces de local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe. Dos equipos que están urgidos de tres puntos para estar más cerca de una posible clasificación a las finales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Resultado al momento: Millonarios – Santa Fe | Jornada 16 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Deportivo Cali vs Llaneros, hoy 12 de abril

El duelo entre ‘caleños’ y el equipo de ‘la media Colombia’ por la decimosexta jornada de la fase del todos contra todos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano dará inicio a partir de las 4:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 3:10 de la tarde.

Alineaciones del Deportivo Cali vs Llaneros para la fecha 16, al momento

Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Dinenno. DT: Rafale Dudamel.

Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Dinenno. Llaneros: Juan Camilo Loaiza; Juan David Pertuz, Francisco Meza, Alejandro Moralez, Dennys Quintero; Marlon Sierra, Néider Ospina, Kevin Caicedo; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Carlos Barreiro. DT: José Luis García.

¿Quién transmite en vivo el Deportivo Cali vs Llaneros y dónde mirar en TV y streaming?

El partido que enfrenta a los dos equipos necesitados de puntos se podrá sintonizar a través de la pantalla de Win + Fútbol. Así mismo, la plataforma Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Deportivo Cali vs Llaneros y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

02.08.2025 | Cali 0-3 Llaneros.

18.02.2025 | Llaneros 0-1 Cali.

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