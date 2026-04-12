Bucaramanga vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: ¿quién gana el partido de hoy?

Gran duelo por la jornada dominical entre ‘leopardos’ y ‘ajedrezados’ en donde ambos equipos tienen diferentes pero necesidades urgentes.

Bucaramanga vs Boyacá Chicó, en vivo online.

Bucaramanga tiene una nueva oportunidad para sumar de a tres en su casa y no perderse las finales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, sino lo hace, complicaría su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Este domingo 12 de abril, recibe a Boyacá Chicó que es penúltimo en la tabla de posiciones y último en el descenso, por lo que también tiene la urgencia de ganar. Gran partido en la jornada 16 del FPC.

Horario del Bucaramanga vs Boyacá Chicó hoy 12 de abril

El duelo entre ‘leopardos’ y ‘ajedrezados’ se jugará a partir de las 18:20 horas de Colombia, este domingo 12 de abril.

Alineaciones del Bucaramanga vs Boyacá Chicó para la fecha 16, al momento

Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, Carlos Romaña, Jefferson Mena, Freddy Hinestroza; Aldaír Zárate, Félix Charrupí, Fabián Sambueza; Émerson Batalla, Luciano Pons y Kevin Londoño.

Boyacá Chicó: Darío Dennis; Ányelo Saldaña, Sebastián Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz; Diego Ruiz, Delio Ramírez, Sebastián Salazar, Yesus Cabrera; Ítalo Montaño y Jairo Molina.

¿Quién transmite en vivo el Bucaramanga vs Boyacá Chicó y dónde mirar por TV y streaming?

Este partido se podrá ver exclusivamente a través del canal premium Win Sports+ o mediante la plataforma de streaming Win Play.

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