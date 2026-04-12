Toluca vs San Luis en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 14

Los Diablos Rojos buscan saltar a la segunda posición de la tabla general por detrás de las Chivas

Toluca vs San Luis, en vivo el partido de la Liga MX | Claro Sports

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Hola, hola amigas y amigos de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Toluca y San Luis en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde los Diablos Rojos buscan escalar al subliderato.

Clausura 2026: horario del partido Toluca vs San Luis, hoy 12 de abril de 2026

El duelo entre Diablos y potosinos se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del Toluca vs San Luis para la jornada 14, al momento

Toluca: Luis García; Bruno Méndez, Luan, Everardo del Villar; Helinho, Jesús Angulo, Franco Romero, Jesús Gallardo; Nico Castro, Paulinho, Alexis Vega.

San Luis: Andrés Sánchez; Lucas Esteves, Eduardo Águila, Juanpe, Benjamín Galindo, Román Torres; Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, Jesús Medina; Leonardo Flores, Joao Pedro.

¿Dónde ver en vivo el Toluca vs San Luis? Canales de TV y transmisión streaming

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Toluca y San Luis debes seguir la transmisión de TUDN o por su plataforma de streaming, ViX+, solo considera que se necesita una cuenta activa y suscripción de pago.

Antecedentes del Toluca vs San Luis y últimos resultados en la Liga MX

Desde el nacimiento del Atlético de San Luis, el Toluca ha disputado 12 compromisos contra los potosinos. Los escarlatas suman nueve victorias por un empate y solo dos derrotas. Incluso en sus últimos cinco partidos, los mexiquenses se quedaron con el triunfo.

San Luis 1-3 Toluca | Jornada 7 | Apertura 2025

San Luis 0-1 Toluca | Jornada 16 | Clausura 2025

Toluca 2-1 San Luis | Jornada 5 | Apertura 2024

San Luis 1-5 Toluca | Jornada 16 | Clausura 2024

Toluca 3-1 San Luis | Jornada 14 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el Toluca es el favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -264, por lo que en caso de apostar mil pesos por los mexiquenses, podría dar una ganancia de mil 380 pesos.

Por su parte, el San Luis tiene un momio de +660 y en caso de ir con los rojiblancos con la misma operación, se podría embolsar uno hasta siete mil 600 pesos. El empate tiene un momio de +390, por lo que apostar mil pesos por un marcador igualado, también generaría una valioso recompensa de cuatro mil 850 pesos mexicanos.

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